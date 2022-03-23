Anasayfa/HABER/ DeFacto’nun Mağazacılık ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Barış Sönmez oldu

DeFacto’nun Mağazacılık ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Barış Sönmez oldu Defacto’nun Mağazacılık ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Barış Sönmez oldu. İş yaşamına Danone Tikveşli’de başlayan, son olarak Yemeksepeti’nde pazarlama direktörü pozisyonunda bulunan Sönmez, Mart 2022 itibarıyla Defacto’daki görevine başladı.