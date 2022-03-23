DeFacto’nun Mağazacılık ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Barış Sönmez oldu
Defacto’nun Mağazacılık ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Barış Sönmez oldu. İş yaşamına Danone Tikveşli’de başlayan, son olarak Yemeksepeti’nde pazarlama direktörü pozisyonunda bulunan Sönmez, Mart 2022 itibarıyla Defacto’daki görevine başladı.
33 ülkede 500’ü aşkın mağazada tüketiciyle buluşan DeFacto, online operasyonlarıyla birlikte 100’ü aşkın ülkede varlık gösteriyor. Sönmez yeni dönemde DeFacto’nun mağazacılık ve pazarlama süreçlerinden sorumlu olacak.
Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayan Barış Sönmez, iş hayatına Danone’da marka yöneticisi asistanı olarak başladı.
9 senelik bir süreçte şirket bünyesinde marka yöneticisi, marka müdürü ve alternatif kanallar satış müdürü görevlerinde yer alan Sönmez, son olarak 11 yılı aşkın süredir Yemeksepeti’nde Pazarlama Direktörü olarak görev alıyordu.