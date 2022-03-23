Stranger Things Dördüncü Sezon’a ait ilk görselleri Netflix paylaştı

Hawkins’e korku, dehşet ve yıkım getiren Starcourt Savaşı’nın üzerinden altı ay geçmiştir. Savaşın sonuçlarıyla cebelleşen dostlarımız ilk kez birbirinden ayrı düşmüştür. Üstelik lise hayatının zorluklarıyla uğraşmak da işlerini hiç kolaylaştırmaz. Bu hassas dönemde ortaya çıkan doğaüstü yeni ve korkunç bir tehdit, dehşet verici bir gizemi beraberinde getirir. Bu gizem çözüldüğü takdirde Baş Aşağı Dünya kâbusu nihayet son bulabilecektir.

2016’da yayına girmesinden bu yana dünya çapında büyük ilgi gören Stranger Things, 65’i aşkın ödül kazandı ve 175 ödüle aday gösterildi. Bu ödüller arasında Emmy’ler, Altın Küre ödülleri, Grammy’ler, SAG, DGA, PGA, WGA, BAFTA, bir Peabody Ödülü, AFI Yılın Dizisi ödülü, People’s Choice Ödülleri, MTV Film ve Televizyon Ödülleri, Teen Choice Ödülleri ve diğer pek çok ödül bulunuyor. En İyi Drama Dizisi dalında üç kez Emmy’ye aday gösterilen Stranger Things, Netflix’in en çok izlenen yapımlarından birisi. Dizinin 3. sezonu 582 milyon saat izlenme elde ederek Netflix Top 10 listelerinin En Popüler İngilizce Dizi kategorisinde 2. sırada yer alırken 2. sezon da 427 milyon saat izlenmeyle Netflix listelerinde 10 numarada. Duffer Kardeşler tarafından yaratılan Stranger Things’in yapımcılığını Monkey Massacre Productions ve 21 Laps Entertainment üstleniyor. Dizinin baş yapımcıları ise Duffer Kardeşler ile birlikte 21 Laps Entertainment’dan Shawn Levy ve Dan Cohen ile Iain Paterson.

Yönetmenler: Duffer Kardeşler (1., 2., 7., 8. ve 9. bölümler),

Shawn Levy (3. ve 4. Bölümler),

Nimród Antal (5. ve 6. Bölümler)

Yürütücü Yapımcılar: Iain Paterson, Shawn Levy, Dan Cohen, Curtis Gwinn ve Duffer Kardeşler

Oyuncu Kadrosu: Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Cara Buono (Karen Wheeler) ve Matthew Modine (Dr. Brenner)

Oyuncu Kadrosuna Katılan Yeni İsimler: Jamie Campbell Bower (Peter Ballard), Joseph Quinn (Eddie Munson), Eduardo Franco (Argyle), Sherman Augustus (Lt. Colonel Sullivan), Mason Dye (Jason Carver), Nikola Djuricko (Yuri), Tom Wlaschiha (Dmitri), Myles Truitt (Patrick), Regina Ting Chen (Ms. Kelly), Grace Van Dien (Chrissy), Logan Riley Bruner (Fred Benson), Logan Allen (Jake), Elodie Grace Orkin (Angela), John Reynolds (Officer Callahan), Rob Morgan (Chief Powell), Amybeth McNulty (Vickie) ve Robert Englund (Victor Creel)