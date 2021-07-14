Destinasyon Pazarlaması ve Yeni Normal için doğru kitleye, doğru kampanya hazırlanmalı

Dünya genelinde 8.9 trilyon dolar büyüklüğe sahip turizm sektörü, Covid-19’da yüzde 80’e varan küçülme yaşadı. Aşılama süreciyle beraber seyahatlerin birçok tedbirle yeniden başlamasıyla birlikte, turizm şirketleri kampanyalarını dijital alanlara kaydırdı. Bu dönemde dijital kampanyaları doğru şekilde yönetmek, turizm gelirlerini yeniden kazanmak için olmazsa olmazlar arasında bulunuyor. 126 ülkede global turizm devlerinin dijital kampanyalarını başarı ile üstlenen Digital Exchange’in CEO’su Emrah Pamuk, şirketlere bir dizi uyarıda bulundu. Pamuk, “Hedef kitleyi doğru belirleyin. Destinasyon Pazarlaması’na dikkat edin. Yeni Normal Dönemi’ni iyi anlatmak için sloganınızı gerçekçi şekilde belirleyin” dedi.

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) tarafından açıklanan verilere göre dünya genelinde turizm sektörünün büyüklüğü 8.9 trilyon doları bulurken, 330 milyon kişi aynı sektörde istihdam ediliyor. Covid-19 öncesine ait bu rakamlar, küresel salgınla beraber büyük düşüş kaydetti. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin araştırmasına göre salgın döneminde Türkiye’nin ana pazarı olan Avrupa genelinde turizm faaliyetleri yüzde 68 oranında azaldı. Yaşanan bu kayıpları göz önüne alan ve aşılama ile beraber artan seyahat hareketliliğinden payını artırmak isteyen turizm şirketleri ise, dijital alanlara yöneldi. Profesyonel Kongre Birliği’nce yapılan incelemeye göre turizm şirketlerinin yüzde 63’ü müşterilerine online platformlar aracılığıyla ulaşma ve hizmet sağlama arayışına yöneldi. Bu süreçte Almanya, İtalya, Portekiz, Fransa ve Rusya’da alınan kararlarla vatandaşların seyahat yapmaları için indirim kuponları, tatil çekleri ile vergi iadesi uygulamalarını devreye alarak kişi başı binlerce TL’Lik destek paketlerini devreye soktu.

Güven sağlayıcı çalışmalar

Seyahat sektöründe yüzde 80’leri bulan ekonomik daralmayı aşmak için devreye alınan bu uygulamalar ile birlikte turizm şirketleri aktif 4.2 milyar sosyal medya kullanıcısı için dijital pazarlamayı hedefine koydu. Peki, dijital alanlarda bir turizm pazarlaması nasıl gerçekleşmeli? Bütçe yönetimi nasıl olmalı ve hani influencer’lar bu iş için kampanya düzenlemeli? Dünyanın 126 ülkesinde dijital kampanyalar düzenleyen, global turizm şirketlerinin kıta fark etmeksizin online tanıtım çalışmalarını gerçekleştiren Digital Exchange’ten sektör için bir dizi pazarlama önerisi geldi. Buna göre turizm şirketlerinin dijital pazarlamadaki en önemli başlığı ‘Yeni Normal Dönem’ vurgusu olmalı. Hedef kitle iyi belirlenmeli. Hangi sosyal medya mecrasını kullandığı konusunda doğru verilere ulaşılarak, onlara güven sağlayan infulencer ile çalışma gerçekleştirilmeli.

Destinasyon pazarlaması yapılmalı

Turizm sektöründe dijital pazarlamanın önemli noktalarını ele alan Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk, “Sektör Covid-19’dan büyük yara aldı. Hem cirolar düştü hem istihdam noktasında önemli kayıplar yaşandı. Tüm bunların telafi edilmesi gerekiyor. Türkiye gibi turizm ekonomisinin hayli mühim olduğu bir ülkede salgın öncesi 40 milyon rakamını geçen turist sayılarına yeniden ulaşmak için herkesin elini taşın altına koyması lazım” dedi. Bunu başarmak için dijital pazarlamayı etkin ve doğru şekilde kullanmanın önemine vurgu yapan Pamuk, şunları söyledi: “Turizmde doğru dijital pazarlamada ilk nokta; pazarı doğru hedeflemektir. Yani ‘Destinasyon Pazarlaması’nı planlamaktır. Her şey buna uygun organize edilmeli. Gerçekleşecek dijital kampanya öncesinde mutlaka hedef pazarlara uygun olacak web sitesi ve kreatifler dijital pazarlama stratejileri geliştirilmeli. Öte yandan turizmde dijital pazarlama çalışmasına başladığında bunun sonucunu 4 farklı kanaldan görebilirsiniz. Bunlar, ‘Acenta’, ‘OTA’, ‘Web online’ ile ‘Call Center’dır. Bu kanalların hepsi de kendi içinde farklı müşteri gruplarını barındırmaktadır ve mutlaka üzerinde stratejiler oluşturulmalı. Öte yandan sonuçları ayrı ayrı değerlendirilmelidir. “

Doğru kitleye doğru mecra kullanımı

Turizm şirketlerinin sosyal medya kullanımının erişmek istediği pazarlara göre değişim gösterdiğini ifade eden Emrah Pamuk, “Örneğin bizim şirketimiz hangi ülkede, hangi sosyal medya platformunun çok ve etkin kullanıldığı, hangi infuluencer’ın tatil önerisinin geri dönüş aldığı kayıt tutularak biliniyor. Bu noktada, çalışılacak dijital pazarlama ajansının hedef kitleye göre bir ajandasının olması şart. Örneğin Avrupa’da Facebook ve Tik Tok öne çıkarken Rusya ve BDT pazarında VK, Tik Tok ve Instagram çalışması yapılması gerekir. Turizm şirketinin hedefi yerli turist ise, o zaman da Instagram ve Tik Tok çalışması yapmak hedef kitle ile şirketi bir araya getirecektir” ifadelerini kullandı.

Kalabalıktan uzak sloganı

Salgın nedeniyle turizm şirketlerinin sloganının ‘Yeni Normal Dönem’ olması gerektiğinin altını çizen Pamuk, “Bu sene ‘Safe Turizm’ yani güvenli turizm sertifikasyonunun varlığı mesajı aslında herkesin ana söylemi olmalı. Turizmde ayrıca tesislerdeki insanların kalabalıktan uzak kalacağı mesajı da vurgulanmalı. Yine altını çizmekte fayda var hedeflenen pazarlara yönelik Yeni Normal Dönem vurgusu da buna göre gerçekleşmeli. Her kitlenin yeni normalden beklentisi başka olabilir. Bunlar kampanya sürecinde iyi düşünülmeli. Zaten bunu düşmenin yolu da o hedef kitleyi iyi tanımaktan geçiyor” dedi.

Kullanıcılar siteye yönlendirilmeli

Turizm şirketlerinin dijital pazarlamalarında olmazsa olmaz kuralın tüketicileri mutlaka şirketin web sitesine yönlendirmek olduğunun altını çizen Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk “İster influencer kampanyası düzenleyin isterse dijital ilan çalışması, mutlaka turizm tesisinin sitesine kullanıcıları yöneltmek ve buradan geri dönüş almak gereklidir” diye konuştu.