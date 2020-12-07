Dijipol.com web dünyasının en prestiji tasarım ödüllerine layık görüldü

Dijipol.com’un Kurumsal Web Sitesi, Uluslararası Görsel Sanatlar Akademisi (IAVA) Tarafından Düzenlenen W3 Awards’ta Altın Ödül’ü, International Davey Awards’ta ise Gümüş Ödül’ü Aldı.

Dijipol.com’un web sitesi, bu yıl dünyaca ünlü uluslararası tasarım yarışmalarından iki ödül birden aldı. Dünya çapında interaktif ajansların ve tasarımcıların hazırladığı web sitelerini, pazarlama çalışmalarını, mobil siteleri ve uygulamalarını ödüllendiren, Uluslararası Görsel Sanatlar Akademisi (IAVA) tarafından düzenlenen ve bu yıl 15. kez verilen W3 Awards’ta, sigorta sektörü web site kategorisinde kazandığı Altın Ödül’le, bu yılın en iyisi seçildi.

Yine aynı akademi tarafından düzenlenen, yaratıcılıkta mükemmeliyetçiliğin büyük önem arz ettiği ve büyük etki yaratan fikirlerin ödüllendirildiği, jüri üyeliğinde; Disney, Microsoft, Micheal Kors gibi ünlü markaların üst düzey yöneticilerin yer aldığı International Davey Awards’te ise Gümüş Ödül’ün sahibi Dijipol.com oldu.

Türkiye’de sigorta sektöründe bir ilk

Müşterilerine Türkiye’nin en büyük 24 farklı sigorta şirketinden aynı ekran üzerinden teklif alma, karşılaştırma ve satın alma hizmeti sunan Dijipol.com, sigortacılık sektöründe dijital dünyanın yeni markası olarak bir kez daha gücünü kanıtladı. Sağlıktan konut sigortalarına, araçtan evcil hayvan sigortasına kadar birçok alanda hizmet veren platform; tarafsız, doğru ve güncel bilgiyi herkesle paylaşan dijital bir çözüm ortağı olarak konumlanıyor. Ayrıca, Türkiye’de sigorta sektöründe bir ilki gerçekleştirerek App Store ve Google Play mağazalarından uygulamayı indirenler için interaktif bir çözüm üretiyor. Uygulama üzerinden sadece ruhsattaki kare kodun okutulması sayesinde müşterilerinin kendilerine özel kasko ve trafik sigortası tekliflerini anında almalarını sağlıyor. Dijipol.com’un sunduğu hizmetler arasında poliçe hatırlatma ve hasar talep servisi de yer alıyor. Poliçe hatırlatma servisi yenileme zamanı gelmiş poliçeleri kullanıcılarına hatırlatılırken, hasar talep hizmeti sayesinde de hızlıca iletişime geçiliyor ve süreç yönetimi gerçekleştiriliyor.

ÖzserNEO Sigorta ve Reasürans Brokerliği bünyesinde yer alan Dijipol.com; arkasındaki 40 yıllık tecrübe, yurt içinde 150’nin üzerinde şube ağı ve 300’ün üzerinde çalışanı sayesinde sigorta sektöründe yerini sağlamlaştırmaya ve interaktif çözümler üretmeye devam edecek.