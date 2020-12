Living Now with Netatmo ile eviniz tek bir tıkla kontrol altında!

Bticino Living Now sade çizgisi ve köşeli tasarımındaki yenilikçi yanını, bağlı sistemler için geliştirilen Living Now with Netatmo ile tam olarak ifade ediyor. Geleneksel sistemleri akıllı sistemlere dönüştürerek zarafet ve teknolojiyi bir araya getiren Living Now with Netatmo, evinizin tüm kontrolünü size veriyor.

Living Now with Netatmo ile evinizde rahatlıkla akıllı bir sistem kurabilirsiniz. Geleneksel sistemler ile entegre edilebilen ve kendi aralarında kolaylıkla haberleşebilen, bir ağ geçidi yardımı ile evinizde yer alan kablosuz ağ sistemine bağlanarak uzaktan kontrole de izin veren akıllı cihazlar ile evinizin kontrolünü sağlayabilirsiniz.

Evinizle her zaman bağlantıda olun

Akıllı telefonlarınızla evinizi uzaktan yönetebilir, tüm ışıkları ve perde – panjurları basit bir komut ile kapatabilir, kontrol edebilir ya da herhangi bir alarm durumunda bildirim alabilirsiniz. Hatta ve hatta, “varlık simülasyonu senaryosu” sayesinde, ışık ve perde-panjur aktivitelerini evdeymiş gibi senaryolandırabilirsiniz. Bunun için gerekli olan tek şey mobil uygulamayı indirmek.

Enerji tüketiminizi kontrol edin

Enerji tasarrufu, ev yönetiminde çok önemli bir konu. Living Now with Netatmo sayesinde uygulamadan tüketim değerlerinizi kontrol ederek maksimum tüketim seviyesine gelen cihazlarınızı devre dışı bırakabilirsiniz. Böylelikle hem cihazlarınızın verimli kullanımını artırabilir hem de faturalarınızı kontrol altına alabilirsiniz.