Dijital Dünyanın ve Mobil Uygulama Ekosisteminin Liderleri Mobilefest’te Buluştu

Mobil uygulama ekosisteminin tüm bileşenlerini bir araya getiren ve yeni nesil fuarcılık anlayışını teknoloji ile birleştiren expoHIS tarafından düzenlenen Mobilefest, katılımcıların yoğun ilgisiyle sona erdi.

Google ve Facebook gibi teknoloji devlerinin sponsorluğunda gerçekleşen, 9 ülkeden 11 fikir liderinin konuşmacı olduğu, Türkiye’den 51 konuşmacının yer aldığı etkinlik, yüzlerce mobil uygulama girişiminin standlarıyla yer aldığı fuar alanıyla dikkat çekti. Dünyanın en büyük 8 seyahat firmasından biri olan Japon kökenli HIS Türkiye’nin arkasında olduğu expoHIS’in düzenlediği Mobilefest, 2020 yılında yurtdışına da taşınacak.

Dünyanın ve Türkiye’nin ilk mobil uygulama fuarı Mobilefest, 21-24 Kasım 2019 tarihleri arasında, sektör profesyonelleri ve teknoloji meraklılarının yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Mobil uygulama ekosisteminin tüm bileşenlerini bir araya getiren Mobilefest’i, yeni nesil fuarcılık anlayışını teknoloji ile birleştiren expoHIS düzenledi. 2005 yılından bu yana farklı sektörlere hitap eden fuar organizasyonları aracılığıyla ülkemizdeki ihracatın daha geniş hacme ulaşmasına katkı sağlayan expoHIS’in güçlü yapılanmasının ardında ise dünyanın en büyük 8 seyahat firmasından biri olan, Japon kökenli HIS Türkiye bulunuyor. 1980 yılından bugüne hizmet veren ve global ölçekte 554’ten fazla ofisi, 17 binden fazla çalışanı bulunan HIS Türkiye, İstanbul ofisinde 100’ü aşkın çalışanı ile Mobilefest’in organizasyonunu üstlendi.

HIS Türkiye’nin küresel ölçekteki gücüyle Mobilefest’in 2020 yılında yurtdışına da taşınması planlanıyor. Fuar, zirve ve festival yapılanmasını bir arada sunan Mobilefest, expoHIS’in katılımcı firmalara sağladığı çözüm odaklı hizmetler ve işbirliği platformlarıyla dikkat çekti. Şirketler ve girişimciler, marka, ürün ve hizmetlerini geniş kitlelere tanıtma olanağı yakaladı.

Dijital pazarlama profesyonelleri, mobil uygulama dünyası ve teknoloji meraklılarını bir araya getiren ve Avrasya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyonla, 4 gün boyunca Türkiye’nin gündemi mobil uygulamalar oldu. Mobilefest bünyesinde düzenlenen MMA Innovate Summit de girişimci ve yatırımcılara yönelik içeriğiyle dikkat topladı.

Mobilefest ve MMA Innovate Summit kapsamında Hyperformance, Tourism Through Mobile, Marketing Innovation, Gaming and eSports for Brands gibi mobil uygulamanın farklı alanlarına yönelik olarak düzenlenen oturumlar sektör profesyonellerinin yoğun ilgisiyle karşılanırken bu platformlar girişimci ve yatırımcıların buluşmaları adına da önemli bir rol oynadı. Organizasyonun sürdüğü 4 gün boyunca 18 keynote oturumu, 14 panel ve 8 start-up sunumu yapıldı.

En iyi startup’lar TechCrunch’a gitmeye hak kazandı

MMA Innovate Summit’in ikinci gününde düzenlenen Startup Yarışması Ödül Töreni ve 5G Paneli ise mobil teknolojiler gündeminin nabzını tuttu.

Yarışma kapsamında “En İyi B2B Startup” seçilen Moneymo, “En İyi B2C Startup” seçilen Vivoo ve En İyi Oyun Startup”ı seçilen Tiplay girişimlerinin yöneticileri, plaketlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Ömer Fatih Sayan’ın elinden aldı. Alanında en iyi startup seçilen bu üç girişim,konaklama ve ulaşım masrafları Mobilefest tarafından karşılanmak üzere Berlin’de düzenlenen ve dünyanın en önemli startup etkinliklerinden biri olarak kabul edilen TechCrunch’a katılma fırsatını da yakalamış oldu.

Türkiye mobil uygulamalarda dünya markası olmalı

MMA Innovate Summit’in ikinci gün düzenlenen oturumlarına ise, “5G ve İleri Teknolojilerle Geleceğe Bakış” paneli damga vurdu. Panelde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Ömer Fatih Sayan’ın yanı sıra Turkcell CEO’su Murat Erkan,Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ve Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan hazır bulundu.

Panelde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Ömer Fatih Sayan ise katılımcılara müjde vererek, İstanbul Havalimanı’nda üç operatörün ortaklığında 5G teknolojisini uygulamaya alacaklarını söyledi.