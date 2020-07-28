Dijital ticaret platformu Akınon 5 milyon dolar yatırım aldı

Geliştirdiği yeni teknolojilerle, dijitalleşen ticaretin geleceğine ışık tutan Akinon, gelişmekte olan teknoloji şirketlerine yatırım yapan Venture Capital Fonu SmartFin’den 5 milyon dolarlık yatırım desteği aldı. Bu yatırım ile Akinon, AR-GE çalışmalarını ve yeni pazarlara açılımını hızlandırmayı hedefliyor.

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen perakende markalarının, omni-channel operasyonlarına ve dijital dönüşüm süreçlerine destek veren Akinon, büyüme eğrisini yeni bir yatırımla artırma yolunda. Yarattığı bulut tabanlı ticaret platformu ile çalıştığı markalara güç katan Akinon’un Kurucu Ortağı ve CEO’su Tolga Tatari, aldıkları bu yatırım ile yurt dışında yeni pazarlara açılmalarını hızlandırmak ve yeni teknolojik ürünleri en üst seviye hizmet kalitesi ile buluşturarak, dünyadaki en kuvvetli ticaret platformunu yaratmak istediklerini belirtiyor.

Tatari yatırımla ilgili “Akinon olarak Türkiye’de 3 yılda pazar lideri olduk. Biz büyürken teknoloji altyapısını sağladığımız markalarımızın da dijital operasyonlarının büyümesine yardımcı olduk. 2020’de Akinon ticaret platformu ile 4.2 milyar TL’lik bir ticaret hacmi yaratmayı hedefliyoruz. Başarılarımızla Türkiye’de ve yurtdışında birçok fonun dikkatini çektik. Büyümekte olan ve B2B teknolojiler geliştiren şirketlere yatırım yapan SmartFin ile bu yolda ilerlemek bizi heyecanlandırıyor. Bu yatırım ile markalarımıza sunduğumuz hizmet kalitesini en üst seviyeye taşımayı ve Türkiye’de yakaladığımız başarıyı global ölçekte sürdürmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

Avrupa pazarında 300 milyon euroyu aşan yatırımı bulunan SmartFin yönetici ortağı Jurgen Ingels, güçlü büyüme gerçekleştiren Akinon’u desteklemekten heyecan duyduklarını belirtti. Ingels sözlerine şöyle devam etti; “Akinon’un e-ticaret platformu, pazardaki esnek, modüler ve ölçeklenebilir e-ticaret platform ihtiyacını karşılıyor. Akinon’un alanında küresel bir lider olabileceğinden eminiz.”