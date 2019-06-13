Drone’lar Kozlarını Forum İstanbul’da Paylaşacak

Forum İstanbul ve Tech Drone League’in düzenleyeceği Drone yarışı, 15 Haziran’da Forum İstanbul Metro Meydanı’nda gerçekleşecek.

Saatte 200 kilometre hıza 1,5 saniyede çıkan Drone’lar, akşam saatlerinde yapılacak finalde, ledlerle ışıklandırılmış 7 engel ve 9 dönüş içeren 250 metrelik özel tasarlanmış pisti en önde tamamlamak için kıyasıya mücadele edecek. Pist, yarıştan önce simülatöre yüklenerek pilotların kullanımına açılacak. Finale Ozan Doğulu da canlı performansı ile renk katacak.

Gelişen teknolojiyi her alanda destekleyen Forum İstanbul, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin en büyük Drone yarışına ev sahipliği yapacak. 2016’da kurulan ve Drone sporları konusunda profesyonelleşmiş 50 sporcu ve 25 eğitmeni ile hizmet veren Türkiye’nin ilk ve tek markası Tech Drone League (TDL) ve TDL Drone Sporları Kulübü’nün organize ettiği Tech Drone League Yarışı, 15 Haziran’da Forum İstanbul’da gerçekleşecek. Dünya Drone şampiyonu ‘Jedeye’lakaplı Hollandalı Vince Irie, bu yıl da Forum İstanbul’daki yarışta yer alacak. Katılımcılar ünlü Drone pilotları ile tanışma imkânı yakalayacak.

Ozan Doğulu’dan finale özel performans

İzleyicilerin bu heyecana tam anlamıyla ortak olabilmesi için led ekranlarda yarış ve etkinliklerin canlı yayını yapılacak. Cumartesi akşamı yapılacak final öncesi saat 20:30’da da Ozan Doğulu canlı performansı ile etkinliğe renk katacak.

TDL, pilotların ve izleyicilerin adrenalin seviyesini yükseltmenin yanında 15-16 Haziran’da Forum İstanbul’da 150 bin kişinin katılımıyla heyecan, rekabet ve eğlence vaat ediyor. Katılımcılar yarışların yanı sıra DJ performansları, şovlar ve teknolojik deneyimler gibi aktivitelerle renkli bir hafta sonu yaşayacak.

Pazar günü pist babalar ve çocuklarının

16 Haziran’da da Babalar Günü vesilesiyle pist bu kez babalar ve çocuklarına açılacak. FPV şov uçuşlarının da yapılacağı pistte, TDL eğitmenleri dileyenlere Drone uçuş eğitimi verirken; Drone simülatörleri, VR deneyimi, maker alanı, Segwayler, elle kumandalı Drone’lar, topla Drone vurma gibi eğlenceli içerikler yer alacak. MC Selim Yeğin de tüm gün interaktif oyunlarda Babalar Günü’ne özel yarışmaları sunacak, kazananlara madalyaları takdim edilecek.

Formula 1’e rakip gösteriliyor

Tech Drone League, bugüne kadar düzenlediği 77 ayrı etkinlikte 1,5 milyon katılımcıya ulaştı. 0’dan 200 kilometre hıza 1,5 saniyede ulaşabilen Drone’ların nefes kesen rekabeti, tüm dünyada Formula 1’e rakip olarak gösteriliyor.

Bu yılki yarışlarda birinciye 1500TL, ikinciye 1000TL, üçüncüye de 500TL para ödülü verilecek. Dördüncü gelen yarışmacı ile simülatör yarışmasının kazananları ise, yurt dışında ödüller almış Drone tasarımcısı Barış Alp’inkendi markası olan DWorks’ün R21 frame model Drone kasası ile ödüllendirilecek.