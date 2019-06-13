Xiaomi’den Yeni Akıllı Saat Amazfit Midong Lite

Xiaomi, yeni giyilebilir ürünü Amazfit Midong Lite akıllı saati tanıttı. Amazfit Verge altına konumlandırılan cihaz, 46 gram ağırlığıyla minimalist bir görünüme sahip. Yeni akıllı saat iki renk seçeneğine sahip.

40 saat kullanım

Akıllı saatin 360×360 piksel çözünürlük sunan 1,3 inç AMOLED dokunmatik ekranı Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Xiaomi Sports desteğine sahip olan cihaz, akıllı telefonlar ile bağlantı kurarak bildirimleri üzerine alabiliyor.

Detaylı aktivite takibi sunan cihaz, nabız ölçümü yapılmasına da imkân veriyor. GPS+GLONASS destekleri bulunan Amazfit Midong Lite akıllı saat, GPS birimi açıldığında 40 saat seviyesinde pil ömrü sunuyor.

Xiaomi Amazfit Verge Lite fiyatı

Türkiye’de de satılması beklenen akıllı saat, Çin pazarında 72 dolar fiyat etiketi ile kullanıcılarla buluşacak.