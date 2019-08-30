Dünya Genişbant İnternet Hızı Sıralamasında Türkiye 102. Sıraya Geriledi

Cable araştırma şirketinin geçtiğimiz günlerde yayınladığı ““2019 Yılı Dünya Genişbant İnternet Hızı” sıralamasında dikkat çekici noktalar bulunuyor. 207 ülkenin yer aldığı araştırmada dünyada en yüksek internet hızına sahip olan ülkenin Tayvan olduğu görülüyor. Avrupa’da 1. sırada İsveç’in bulunduğu listede Türkiye 102. sıraya gerilemiş durumda. Rapora göre Türkiye’nin ortalama internet hızı ise son üç yılda kademeli olarak artış gösterdi ve 2017 yılında 3.96 Mbps, 2018 yılında 4.90 Mbps olarak ölçülen bu oran 2019 yılında 5.27 Mbps olarak hesaplandı. Bu artışa rağmen sıralamada geriye düşen Türkiye’nin; yüksek bir internet hızına sahip olması için temel şart olan fiber altyapıya daha fazla yatırım yapması gerektiğinin altını çizen Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, Türkiye’nin gelişmiş bir ülke olarak bu sıralamayı hak etmediğini vurguluyor. Arıak’a göre düşük internet hızı başta ülke ekonomisi olmak üzere e-ticaret, sosyal ticaret gibi pek çok alanda olumsuz bir etki yaratıyor.

Günümüzde yeni geliştirmelerin ve değişimlerin önünü açan internet, dijital dönüşümün adeta lokomotifi konumunda yer alıyor. Hal böyle olunca bir ülke için internet hızı da büyük bir önem taşıyor. Cable araştırma şirketinin geçtiğimiz günlerde yayınladığı ““2019 Yılı Dünya Genişbant İnternet Hızı” sıralamasında Tayvan’ın 2019 itibari ile dünyada en yüksek internet hızına sahip ülke olduğu görülüyor. Avrupa’da en yüksek genişbant internet hızına sahip ülke olarak da İsveç ön plana çıkıyor. Raporda Türkiye’nin ise 102. sırada yer aldığı görülüyor.

Türkiye’nin gelişmesi için iyi bir internet altyapısına ve yüksek hızda bir internete ihtiyaç duyduğunun altını çizen Yusuf Ata Arıak: “Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşmesinde en önemli rolü internet oynuyor. İnternete erişimin artması insanların bilgiye daha kolay ulaşmasını sağlıyor ve diğer ülke vatandaşlarıyla rekabet edebilmesinin önünü açıyor. İnternetin bu kadar büyük bir öneme sahip olduğu ülkemizde internet hızımızın bu kadar düşük olması bizi üzüyor. Hem özel hem de kamu tarafında bu konunun ele alınması gerekiyor. Her zaman yüksek internet hızı için daha fazla fiber altyapı ağına sahip olmamız gerektiğini aktarıyoruz. Burada başta sektör temsilcileri olmak üzere devlet yetkililerine ve şehirler özelinde belediye başkanlarına büyük görevler düşüyor. Biz TELKODER olarak yapılacak her çalışmada fikir bildirmekten ve bilgi paylaşmaktan mutluluk duyacağız. Bu rakamlar ülkemize yakışmıyor” diyor.

Türkiye’de 5 GB’lık bir film 2 saat 9 dakikada indirilebiliyor

Cable’ın 9 Mayıs 2018 ile 8 Mayıs 2019 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan araştırmasında 207 ülke genişbant hızları çerçevesinde karşılaştırılıyor. Rapora göre dünyada ortalama internet hızının bir önceki seneye göre yüzde 20.65 oranında arttığı görülüyor. 2019 yılında Türkiye’deki internet hızı ise bir önceki yıla göre yüzde 7.57 iyileşmesine rağmen dünya ortalamasının altında kalmış durumda. Araştırmada yüksek internet hızına sahip ülkelerin hızlarını geliştirmede daha iyi olduğunun altının çiziliyor. Raporda ayrıca dünyadaki ortalama genişbant indirme hızının geçen yıla göre yüzde 28,5 artış göstererek 59,45 megabite (Mbps) yükseldiği ve 5 GB büyüklüğündeki bir filmin Tayvan’da 6 dakika 2 saniyede indirilebildiği bilgisi de yer alıyor. Türkiye’de ise aynı boyutlarda bir film 2 saat 9 dakikada indirilebiliyor. İki ülkenin nüfusları da dikkate alındığında Türkiye için bu rakam oldukça düşük kalıyor.