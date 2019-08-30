Qualcomm Snapdragon İle Güçlendirilmiş 5G Telefonlar İçin Vinsmart-Fujitsu İşbirliği

2020’de piyasaya sürülecek Vsmart 5G akıllı telefonlar, Qualcomm’un 5G mobil platformu Snapdragon ile güç bulacak

Vietnam menşeili akıllı telefon üreticisi VinSmart, Qualcomm Snapdragon platformunun kullanılacağı 5G akıllı telefonu üretmek için Japon teknoloji üreticisi Fujitsu ile anlaşma yaptıklarını açıkladı. Tamamı Vietnam’ın başkenti Hanoi’de üretilecek 5G akıllı telefonun; 2020 Nisan’da ABD, Avrupa ve Rusya’da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Su geçirmezlik standardı

Yapılan anlaşmaya göre, VinSmart ve Fujitsu; Vsmart markası altında, 5G akıllı telefon üretmek için işbirliği yapacak. Bu akıllı telefonda; Qualcomm Snapdragon 5G mobil platformu, Fujitsu’nun pil tasarrufu, IP68 su geçirmezlik standardı ve 4G + 5G anten ayarı sistemi gibi özellikleri kullanılacak.

Dünyanın en iyi teknoloji sistemlerine sahip ABD’li Qualcomm, Japon Fujitsu ve süratli dağıtım kapasitesine sahip Vingroup işbirliği sayesinde, ileri teknolojiye sahip ve modaya uygun şekilde tasarlanmış akıllı telefonlar makul fiyatlarla tüketicilerle buluşacak. VinSmart’ın bu ilk 5G akıllı telefonu yalnızca Vietnam’da değil ABD, Avrupa ve Rusya gibi diğer dev marketlerde de 2020’nin Nisan ayında piyasaya sürülecek.