Dünyanın uydu ve uzay devleri Antalya’da

Türkiye’nin uzay serüvenini ilk kez dünya ile paylaşılacağı 5’inci GLOBAL SATSHOW 2020, dünya uydu ve uzay liderlerini 22-24 Nisan’da Antalya’da bir araya getirecek.

Bu yıl beşincisi yapılacak Küresel Uydu ve Uzay Fuarı (GLOBAL SATSHOW 2020) 22-24 Nisan 2020’de Antalya Uluslararası Havalimanı’nda dünyanın liderlerini buluşturuyor.

Dünyanın en önemli fuarları arasında gösterilen GLOBAL SATSHOW 2020 kapsamında “Türkiye’nin Uzaya Erişim Serüveninde Uluslararası Medyada Kamu Diplomasisi Zirvesi” de yapılacak. Dünyanın uydu ve uzay konusunda önemli liderlerinin katılacağı zirve, Türkiye’nin uzaya erişimi ve uydu üreticiliği alanında pek çok ilk de duyurulacak.

70’i aşkın ülkeden 100’ü aşkın katılımcı

70’i aşkın ülkeden 100’ü aşkın katılımcının yer alacağı GLOBAL SATSHOW 2020, dünyanın önemli uydu ve uzay profesyonellerinin ve önemli çözüm ortaklarının buluştuğu önemli etkinlikleri arasında yer alıyor.

Türkiye’nin uzaya erişim serüveninde hibrit uzay motoru gibi yeni duyuruların dünya ile ilk kez paylaşılacağı GLOBAL SATSHOW’da 30 ülkeden gelecek gazeteciler Türkiye’nin uzay üzerine yürüttüğü çalışmaları, geçmişi, mevcut durumu ve gelecek planlarını yakından görme şansına sahip olacak

22-24 Nisan 2020 tarihlerinde Antalya Uluslararası Havalimanı’nda gerçekleştirilecek fuar, Avrupa ve Ortadoğu Uydu Operatörleri Birliği, Küresel Uydu Forumu, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı ve TÜRKSAT’ın destekleriyle düzenleniyor.