Hitachi, 4 Mart’ta İstanbul’da düzenleyeceği etkinlikle VSP5000 platformunu tanıtıyor

Hitachi, 4 Mart 2020’de İstanbul’da düzenleyeceği bir etkinlikle dünyanın en hızlı ve güçlü veri yönetim platformu Hitachi VSP 5000’i tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda duyurulan platform, kurumlara performanstan ödün vermeden yüzde 100 veri erişilebilirliği ve kullanılabilirliği sağlıyor.

Hitachi, Kurumların dijital dönüşüm yolculuklarında rekabet avantajı ve daha iyi iş sonuçları elde etmeleri için tasarlanan dünyanın en hızlı ve güçlü veri yönetim platformu Hitachi Virtual Storage Platform 5000’i 4 Mart 2020 tarihinde İstanbul’da düzenleyeceği büyük bir etkinlikle tanıtmaya hazırlanıyor. Hitachi VSP5000, veri miktarının her geçen gün arttığı günümüzde veri yönetimine ölçeklenebilir, hızlı ve esnek bir yaklaşım getiriyor. Rakiplerine nazaran 1,4 kat daha hızlı ve güçlü olan Hitachi VSP5000 platformu, veri yönetimi kurallarını baştan yazıyor.

Kurumsal veri yönetimi ve depolama alanında akla gelen ilk ismin Hitachi olduğunu belirten Hitachi Vantara Genel Müdürü Önder Sönmez, “Veri yönetimi ve depolama alanında sahip olduğumuz uzun yıllara dayanan deneyimimizi Hitachi VSP5000 gibi en yenilikçi ürünlerimizle müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz. 4 Mart’ta düzenleyeceğimiz etkinliğimizle müşterilerimiz, Hitachi VSP5000 platformumuzun gücünü ve ne gibi faydalar elde edeceklerini yakından görecekler” dedi.

Müşteri deneyiminin Hitachi için büyük önem taşıdığının altını çizen Sönmez, sözlerine şöyle devam etti: “Sunduğumuz çözümlerle kurumlara sadece altyapı yeniliklerinin temelini sunmakla kalmıyor aynı zamanda şimdi ve gelecekte yaşayabilecekleri zorlukları da üstleniyoruz. Satış yapmaktan öte en önemli amacımız en iyi müşteri deneyimini ve memnuniyetini sağlamak. Hitachi’yi tercih eden müşterilerimiz, VSP5000 dahil olmak üzere tüm ürün ve çözümlerimizde en iyi destek hizmetlerini sağlıyoruz. Sürekli firmware güncellemeleri ve diğer yeniliklerle müşterilerimizin en iyi toplam sahip olma maliyetini elde etmelerine olanak tanıyoruz.”

Hitachi hızlı büyümesini sürdürüyor

Geçtiğimiz yıl aralarında beş büyük bankanın da yer aldığı yeni büyük kurumsal müşterilerle pazar payını artıran ve yüzde 40 büyüyen Hitachi, Türkiye’de güçlenmeye devam ediyor. Pazar payını sürekli artıran, işini en iyi şekilde yapan ve sahiplenen bir şirket olarak çok güçlü bir veri yönetim şirketi olmaya çalıştıklarını ifade eden Sönmez, “Hem dünya hem de Türkiye pazarında her geçen gün daha da güçleniyoruz. Orta ölçekli işletmelere daha iyi hizmet verebilmek ve bu pazardaki payımızı artırabilmek için güçlü bir iş ortağı ekosistemi oluşturuyoruz. Müşterilerin her zaman memnun olduğu, kalitenin ve müşteri deneyiminin en üst düzeyde olduğu bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizin akıllarına hiçbir soru işareti kalmaması ve Hitachi olduğu sürece hiçbir zaman yarı yolda kalmayacaklarını hissetmeleri için büyük uğraş veriyoruz” dedi.

Değer katan çözümler sunuyor

Hitachi’nin veri yönetimi ve depolama alanındaki yenilikçi çözümleri şirketlerin toplam sahip olma maliyetlerini düşürerek ve üst düzey destek hizmetleriyle şirketlerin en iyi değeri elde etmelerini sağlıyor. Günümüzde fiyata dayalı bir rekabetin öne çıktığını belirten Sönmez, “Veri yönetimi konusunda çözüm arayışında olan işletmelerin öncelik vermeleri gereken asıl konu fiyattan önce toplam sahip olma maliyeti olmalı. Hitachi olarak müşterilerimize geniş bayi ve destek ekiplerimizle sektörün en kapsamlı ve en iyi destek hizmetlerini sunuyoruz. Ürün ve çözümlerimizle müşterilerimize değer katıyoruz” dedi.