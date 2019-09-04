Düzenli Tahsilata Teknolojik Kolaylık Geldi

İnternet üzerinden yapılan tahsilatları kolaylaştıran “Abonelik Yöntemi” hizmete girdi. Ödeme altyapısı ve satış sonrası destek hizmetleri sunan iyzico, bu yeni çözümüyle hem satıcılara, hem de onların müşterilerine kolay ödeme alma ve kesintisiz müşteri deneyimi garantisi sunuyor.

Yeni nesil finans teknolojileri sayesinde ödeme ve satın alma işlemleri çok daha hızlı ve güvenli hale geldi. Yeni nesil işletmeler abonelik, üyelik ve aidat gibi düzenli ödemelerini iyzico teknolojisiyle alarak işlerini hızla büyütebilecek. Üstelik tek yapmaları gereken, ödeme tutarını ve periyodu belirlemek.

Limit yetersizliği sorun olmaktan çıkıyor

Kredi kartı limit yetersizliği sebebiyle satın alma işleminin sonuçlandırılamaması, satıcılar için de en büyük sorunlardan biri. iyzico Abonelik Yöntemi, bu duruma çözüm olarak sunuluyor. Bu sistem sayesinde tutarın tamamına blokaj koymak yerine belirlenen periyoda göre ödenmesi gereken tutar tahsil edilerek limit sorunu ortadan kaldırılıyor.

Müşterilerin abonelik ve üyelik ücretleri gibi ödemelerini kredi kartı limitlerini doldurmadan aylık olarak yapabilmesini mümkün kılan sistem; eğitim, hizmet, e-ticaret, pazar yerleri, SaaS, spor salonları, kulüpler, vakıflar, araç-cihaz kiralama gibi birçok sektörde önemli avantajlar sunuyor.

Ödeme periyodunu belirlemek yeterli

Satıcılar, Abonelik Yöntemi’nde ödeme alma periyodunu istediği gibi planlayıp, ödeme alma tarihini istediği gün olarak belirleyebiliyor. Sistem sayesinde ödemeler, günü geldiğinde otomatik olarak tahsil ediliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan iyzico COO’su Orkun Saitoğlu, Abonelik Yöntemi’nin e-ticarette giderek büyüyen abonelik ve üyelik temelli iş modellerinin ihtiyacına yönelik olduğu bilgisini verdi ve şunları ekledi: “Türkiye’de 32 binden fazla online satıcıya ödeme altyapısı hizmeti sunan bir şirket olarak düzenli ödeme alma konusunda kolay, güvenli ve işe yarar bir çözüm sunmaya karar verdik. iyzico Abonelik Yöntemi, müşterilerinden belirli periyotlarda, sınırsız ürün ekleyerek ödeme almak isteyen ve kart saklama, veri güvenliği anlamında en üst seviye hizmet sunmak isteyen online satıcılar için geliştirildi. iyzico teknolojilerinin avantajlı dünyasından yararlanıp müşterilerine kesintisiz hizmet sunmak isteyen kurumsal ve bireysel satıcıların hayatını kolaylaştıracak bir ürün olduğunu düşünüyorum ” dedi.

Ek ücret ödemek yok

iyzico Abonelik Yöntemi sayesinde satıcılar diledikleri sayıda hizmet veya ürün satabiliyor. Sınırsız ürün ekleme avantajından yararlanan satıcıların ek ücret ödemesine de gerek kalmıyor.

Veriler güvende

Başarılı operasyonel sürecin yeni anahtarı iyzico Abonelik Yöntemi sayesinde satıcılar, müşterilerinin kart bilgilerini nasıl saklayacağını düşünmek durumunda da kalmıyor. Abonelik Yöntemi ile müşterilerin iletişim bilgileri ve kart bilgileri gibi veriler iyzico güvencesinde saklanıyor.

Tek panelden kolay takip

Abonelik Yöntemi kullanan satıcılar, başarılı ve başarısız tüm düzenli ödemelerini tek panelden kontrol etme imkanına da sahip. Üstelik bu sistem, tek entegrasyonla kullanıma hazır hale gelebiliyor.

Deneme süresi sunmak mümkün

Müşteri memnuniyeti odaklı yapılan satışların başarısı düşünüldüğünde deneme süresinin pozitif anlamda önemli etkiye sahip olduğu bilinen bir gerçek. iyzico Abonelik Yöntemi ile satıcılar, müşterilerine ilk 15 gün ücretsiz deneme süresi sunarak müşteri memnuniyeti sağlayabiliyor.

Satıcılar ödemelerini iyzico teknolojisiyle alarak işlerini kolaylaştırırken, müşterilerine de kesintisiz hizmet sunarak müşteri sadakatini artırabiliyor.