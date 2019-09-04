TP-Link M7450 MiFi Cihazı ile Özgürlüğün ve Yüksek Hızın Keyfi

32 cihaza kadar mobil WiFi bağlantısı sağlayan yeni MiFi cihazını duyurdu. M7450 model adlı ürün 4.5G destekli ve yüksek bağlantı hızı sunuyor.

Özellikle yurtdışı seyahatlerde, yazlık evlerde birden fazla cihazın bağlanabileceği bir WiFi ağı oluşturmak için en ideal çözüm, mobil WiFi (MiFi) cihazı kullanmak. İçine takılan SIM kart ve minik boyutları ile her yere taşınabilen bir WiFi ağı oluşturmayı sağlayan bu ürünler, ailece ya da grup olarak yurtdışına gidildiğinde, yazlıklarda, sabit internet olmayan yerlerde hızlı, güvenli bir WiFi ağı oluşturuyor. Dünya WiFi pazarında lider olan TP-Link, zengin MiFi ailesinin yeni üyesi M7450’yi yakında satışa sunacağını duyurdu.

4.5G (LTE-A Cat.6) destekli olan M7450, hızlı bir mobil WiFi ağı oluşturuyor. 300Mbps seviyesinde hızlı 4.5G bağlantısı sunabilen ürün, parçalı LTE bandını ‘sanal’ geniş bant ile birleştiriyor ve kesintisiz HD film keyfi, saniyeler içinde büyük dosyaları indirme dahil yüksek hız gerektiren uygulamaları yapmayı sağlıyor. Seçilebilir çift bantlı WiFi sunan M7450, 5GHz bandında 867Mbps, 2.4GHz bandında ise 300 Mbps hızlara ulaşabiliyor.

Aynı anda çok sayıda cihazın WiFi’a bağlanmasına olanak veren ürün ile kalabalık aileler, geniş seyahat grupları yurtiçi ya da yurtdışı seyahatlerde ortak WiFi ağı oluşturabiliyorlar. Tablet, taşınabilir bilgisayar, mobil telefon gibi toplam 32 farklı cihaz, aynı anda M7450’ye bağlanabiliyor. Üstelik yüksek hızda mobil WiFi sağlıyor. Ayrıca M7540’ye 32GB’a kadar Mikro SD kart takılabiliyor. Bu depolama olanağı sayesinde mobil ağdan fotoğraf, müzik, video dosyaları paylaşılabiliyor.

M7450, içinde yer alan ve şarj edilebilen pili sayesinde yaklaşık 15 saat boyunca hizmet verebiliyor. Bu sayede hareket halindeyken, elektriğe cihazı bağlamanın mümkün olmadığı yerlerde de mobil WiFi ağına bağlanabiliniyor. Daha sonra cihaz elektriğe bağlanıp yeniden şarj edilebiliyor.

Şık Tasarım, Kolay Yönetim

TP-Link’in yeni MiFi cihazı M7450, küçük, şık tasarıma sahip. Bu sayede her yere rahatlıkla taşınabiliyor. Ürün üzerinde yer alan anlaşılması kolay ekran sayesinde bağlantı bilgileri rahatlıkla görülebiliyor. Aylık veri sınırı, pil ömrü, sinyal gücü, WiFi durumu, bağlı cihazlar vb bu ekrandan izlenebiliyor. Ayrıca TP-Link’in MiFi cihazları için özel geliştirdiği ve Android ve iOS destekli olan tpMiFi uygulaması ile de ürün kolayca yönetilebiliyor. Bu uygulama üzerinden M7450’ye bağlanan cihazlara veri limitleri konulabiliyor; hangi cihazın MiFi ağına erişebileceği kontrol edilebiliyor; SMS gönderilebiliyor ve Mikro SD karttan medya dosyaları paylaşılabiliyor.

Sonbahar aylarında Türkiye’de satışa sunulacak olan M7450’nin tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 215 USD olarak açıklanıyor.