Büşra Develi ve Edis’li AcıktırBeni Kampanyasında Mutlu Son

Yemeksepeti’nin 9 – 31 Temmuz tarihleri arasında Edis ve Büşra Develi ile gerçekleştirdiği #AcıktırBeni kampanyasında beklenen anlar gerçekleşti ve ünlü 2 isim 6 şanslı kullanıcı için kurye olarak yemek teslimatlarını gerçekleştirdi.

Edis ve Büşra Develi’nin hayranları için kurye olduğu bu heyecan ve eğlence dolu anlardan oluşan teslimat videoları ise Yemeksepeti’nin sosyal medya hesaplarında yayınlandı.

Yemeksepeti’nin Edis ve Büşra Develi iş birliği ile gerçekleştirdiği #AcıktırBeni kampanyasında mutlu sona gelindi.

9-31 Temmuz tarihleri arasında devam eden #AcıktırBeni kampanyası kapsamında; sevilen ikilinin hayranları, Yemeksepeti’nin sosyal medya hesaplarından Edis ve Büşra Develi’nin iştahını artıracak yemek fotoğrafı veya video paylaşarak kıyasıya bir yarışa girdiler.

Kampanya süresince Edis ve Büşra Develi’ye hayranları #AcıktırBeni hashtag’i ile yaklaşık 20 bin iştah açıcı video ve görsel paylaştı. Geçtiğimiz günlerde ise; bu paylaşımlar arasından en iştah açıcı olanları belirlendi ve kullanıcıların merakla beklediği anlar gerçekleşti.

1 yıllık Yemeksepeti hediye çeki kazandılar

6 şanslı hayranına yemek siparişlerini teslim eden Edis ve Büşra Develi, onlarla heyecan ve eğlence dolu anlar yaşadı. Edis ve Büşra Develi, hayranlarının siparişlerini götürmekle kalmadı onların evlerine konuk olup hem birlikte yemek yediler hem de sohbet ettiler. 6 şanslı kullanıcı arasından 2 kişi ayrıca 18.250’şer TL değerinde 1 yıllık Yemeksepeti hediye çekini Edis ve Büşra Develi’den teslim aldılar.

Yemeksepeti, Edis ve Büşra Develi’nin hayranları için kurye yolculuğunu ve bu özel anlardan oluşan videoyu ise sosyal medya hesaplarından tüm takipçileriyle paylaştı.

Özellikle 18-24 yaş grubu lise ve üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği kampanya kapsamında; 2 kişi ise 18.250 TL değerinde 1 yıllık Yemeksepeti hediye çekine sahip oldu.