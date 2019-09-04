Gittigidiyor’da Her Ay 15 Yapı Market Ürünü En Avantajlı Fiyatlarla Satışta

Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, her ayın 15 gününde 15 yapı market ürününde tüketiciyi en avantajlı fiyatlarla buluşturuyor. Kampanya elektrikli el aletlerinden aydınlatmaya, banyo ekipmanlarından elektrik ve tesisat malzemelerine kadar pek çok üründe kullanıcılara fırsatlar sunuyor.

Avantajlı fiyatlarla 50 kategoride 15 milyon ürüne ev sahipliği yapan Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, kullanıcılarını yeni kampanyalarla buluşturmayı sürdürüyor. Yapı market kategorisine özel “15 günde 15 üründe en avantajlı fiyat” kampanyasını hayata geçiren platform, 1-15 Eylül tarihleri arasında elektrikli el aletleri, akülü el aletleri, ahşap ve metal işleme, elektrik ve tesisat, banyo ve aydınlatma kategorilerinde seçili 15 üründe en avantajlı fiyatları sunuyor.

En çok büyüyen kategori: Yapı market

Yapı market ve tadilat kategorisinin GittiGidiyor’da en çok büyüyen kategori olduğunu hatırlatan GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, “Günümüzde işin profesyonellerinden, evde tadilatını kendi yapanlara kadar tüm kullanıcılar, ev ihtiyaçlarını internetten kolayca sipariş verebiliyor. Yapı market ve tadilat kategorisi son dönemde de en çok büyüyen kategorilerin başında yer alıyor. Biz de kullanıcılarımızın bu yoğun ilgisini göz önünde bulundurarak ‘15 günde 15 üründe en avantajlı fiyat’ kampanyamızı başlattık. Her ayın ilk 15 gününde seçili 15 yapı market ürününü en avantajlı fiyatlarla kullanıcılarımıza sunacağız” şeklinde konuştu.