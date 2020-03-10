E-ticarette kadın gücü ilham verdi

Boğaziçi Üniversitesi tarafından 3.sü düzenlenen Kadın Liderler Zirvesi bu yıl e-ticaretle işini büyüten kadın satıcıları da ağırladı. Amazon.com.tr tarafından düzenlenen ‘E-Ticarette Kadın Girişimciliği’ paneli kadın satıcıların gerçek başarı hikayelerini görünür kılarak girişimci adayı kadınlara ilham oldu.

Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen, profesyoneller, iş kadınları, sanatçılar, sporcular, topluluk önderleri ve akademisyenleri bir araya getiren Boğaziçi Kadın Liderler Zirvesi’nin üçüncüsü bugün Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’de gerçekleştirildi. Bu yılki teması “FUTURE” olan zirve farklı sektörlerde çalışan kadın liderlerin yanı sıra işini e-ticaretle büyütmüş, dijital ekonomiyle iş gücüne dahil olmuş kadın satıcıları da ağırladı. Amazon.com.tr tarafından organize edilen ‘E-Ticarette Kadın Girişimciliği’ paneli Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker moderatörlüğünde, Amazon.com.tr Kıdemli Kategori Müdürü Dilek Bibioğlu ve kadın satıcıların katılımıyla gerçekleştirildi.

“Kadınlar e-ihracatla Avrupa’ya açılıyor”

Amazon’un dünya genelinde küçük ve büyük ölçekli işletmelerin yeni müşterilere ulaşabilmelerine yardımcı olmak için, altyapı ve teknik hizmetlere milyarlarca dolarlık yatırım yaptığından söz eden Amazon.com.tr Kıdemli Kategori Müdürü Dilek Bibioğlu: “Amazon dünyanın her yerinde herhangi büyüklükteki bir şirkete işini büyütme imkanı sunarak, küçük ve büyük ölçekli şirketler arasında fırsat eşitliği sağlayarak her zaman girişimcinin büyümesindeki en büyük destekçilerden biri oldu. 2018’de dünya çapında 25,000’den fazla satıcımız Amazon üzerinden yaptıkları satışlarda 1 milyon dolarlık hasılatı aştı. Yakın zamanda hizmete açılan Türkiye’den Avrupa’ya ihracat programı da Amazon Avrupa’nın gelişmiş teknolojisi, dünya standartlarındaki lojistik altyapısı ve uzman müşteri hizmetleriyle tasarlandı. Bu, kadın girişimcilerin işlerini Avrupa genelinde büyütmeleri ve ürünlerini tanıtmaları için büyük bir fırsat. Ürün çeşitlilikleri ve girişimci ruhları sayesinde güçlü Türk KOBİ’lerinin dünya çapında büyük başarılara ulaşacağına inanıyoruz ” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker moderatörlüğünde gerçekleşen ‘E-Ticarette Kadın Girişimciliği’ panelinde söz alan ve Amazon.com.tr bünyesinde satış yapan kadın satıcılar e-ticaretle işlerini nasıl büyüttüklerinden söz etti.

Beyoğlu’nun eski kitabevlerinden biri olan Homer Kitabevi’nin sahibi Ayşen Boylu e-ticaret yolculuğunu şöyle açıklıyor: “E-ticaret, İstanbul özelinden çıkıp Türkiye’deki tüm okurlarla tanışmaktı. Kitabevini açtığımda ilk hedefim İngilizce yayınlar üzerine bir koleksiyon oluşturmak ve benim gibi istediği kitabı bulmakta sıkıntı yaşayan okurlara kitapları ulaştırabilmekti. E-ticaret sayesinde bu yayınları tüm Türkiye’ye ulaştırabiliyorum, bu çok önemli bir güç” dedi. Ticaretin baba mesleği olduğundan söz eden Nükhet Karabacak Özkuvancı ise, SizinReyon mağazasıyla Amazon.com.tr’de ev aletleri kategorisinde satış yapıyor, e-ticaretin satışlarına çok ciddi ivmeler getirdiğinden şöyle bahsediyor: “Sektör dijitalleşirken çağı yakalamamak, çağın gerisinde kalmak olmazdı. E-ticaret satışlara çok ciddi ivme getirdi, şu anda toplam satışlarımızın yüzde 50’sinden fazlası e-ticaretten geliyor”

Uğurlu Alışveriş isimli mağazasıyla Amazon.com.tr’de ev aletlerinden elektroniğe çeşitli ev ürünleri satan Ecem Yaltır, 10 yıllık ev hanımlığının ardından dijital ekonomiye adım atmasıyla ilgili olarak: “Ev hanımlarının ekonomiye dahil olmasını çok önemsiyorum. Kendi evimden tek başıma giriştiğim bu iş bugün ev hanesine katkı sağladığım gerçek bir işe dönüştü. Her kadın bunu yapabilir, kendinize güvenin yeter” dedi. LilaDükkan isimli mağazasıyla 2018 yılında Amazon.com.tr ailesine katılan Müjde Aybars Koyluç ise: “E-ticaretten sonra Amazon.com.tr ile Avrupa’ya açıldım. İlk ürünümü İngiltere’ye sattım, 1000 adetlik bir puzzle’dı. E-ticaret bana bambaşka kapılar açtı, işimi büyüttü” dedi.