2020’de dijital pazarlamanın yönünü değiştirecek 6 trend

Dijital pazarlama trendleri çok hızlı geliyor ve aynı hızda değişiyor. Bu değişime ayak uyduramayan birçok pazarlamacı ve marka önemli kayıplar yaşıyor. Türkiye’de 2006’dan bu yana dijital pazarlamayı veri bilimiyle buluşturan SEM, 2020 pazarlama trendlerini açıkladı.

Dijital pazarlama, geleneksel pazarlamanın tahtını giderek daha fazla sarsıyor. Dijital reklam harcamaları her yıl çift haneli oranlarla büyümeyi sürdürüyor. Uzmanlar, dünya genelinde önümüzdeki birkaç yılda dijital reklamlara ve medyaya yapılan harcamanın yaklaşık 375 milyar dolara yükseleceğini öngörüyor. Bu nedenle dijital dünyada varlık göstermek isteyenler için yeni trendleri takip etmek ve aynı zamanda bunlara başarıyla uygulamak, uzun vadede verim sağlayabilmek açısından büyük önem taşıyor.

Türkiye’de 2006’dan bu yana dijital pazarlamayı veri bilimiyle buluşturan SEM, 2020’ye damgasını vuracak pazarlama trendlerini araştırdı. “Dijital pazarlama sürekli dönüşüp gelişirken, belli dönemlerde çeşitli trendler öne çıkıyor. Bunların bazısı kalıcı olup etkisini uzun süre devam ettirirken, bazısı da giderek zayıflayıp gündemden siliniyor” diyen SEM Genel Müdür Yardımcısı Alper Cengiz, mobilin gerek insanlar gerekse şirketler için giderek ilk ekran konumuna gelmeye başlamasıyla dijital pazarlamanın da yön değiştirdiğini vurguladı.

2020’de, tüketici analizlerini temel alan reklam öğesi tabanlı stratejilere daha çok önem verileceğini, daha fazla esneklik sağlayan bu yaklaşımın da yaratıcılığın artmasına yol açacağını belirten Alper Cengiz’e göre 2020 yılında öne çıkacak dijital pazarlama trendleri şöyle:

Kişiselleştirme

Araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner’a göre 2020’de çevrimiçi reklam verenlerin en az yüzde 90’ı pazarlama kişiselleştirmesini kullanmaya başlayacak. Ve 2021 yılına kadar tamamen kişiselleştirilmiş web sitelerinde önemli bir artış olacak. Dijital pazarlamanın geleceği olarak görülen kişiselleştirmenin, 2020’de başarılı bir dijital pazarlama kampanyasının anahtarı olacağını söyleyebiliriz.

Video içerik

Günümüzdeki trendler incelendiğinde 2021 yılına kadar, dijital video harcamalarının gitgide artarak iki katına çıkması bekleniyor. Çevrimiçi olarak geçirilen zamanın üçte biri video içerik izlemeye ayrılıyor. YouTube’a göre, mobil video tüketimi her yıl yüzde 100 oranında büyüyor. Ortalama bir kişinin 2021 yılında çevrimiçi videoları izleyerek her gün 100 dakika geçireceği tahmin ediliyor. Video, markaların tüketicileriyle iletişim kurması için kolay, etkileşimli ve eğlenceli bir yol. Bazen, 1.000 kelimelik bir blog makalesinin aksine 15 saniyelik bir videoyla daha fazla iletişim kurabiliyor. Bu eğilim, 2020’de de devam edecek. Facebook, Instagram, Snapchat ve Tik Tok’un sunduğu ‘Canlı Video özelliği’, markaların pazarlama ve reklamcılık çabalarından en iyi şekilde yararlanmaları için mükemmel bir temel oluşturuyor. En büyük faydalanıcıları ise ürün açıklamalarını ve demo eğitimlerini daha etkili bir şekilde tanıtabildikleri için e-ticaret markaları oluyor.

Influencer pazarlama

Influencer pazarlama, şirketlerin potansiyel alıcılarına ürünlerini veya hizmetlerini ulaştırabilmek için kullanabilecekleri en yararlı ve etkili yollardan biri haline geldi. Etkileyiciler, takipçileri nedeniyle sosyal medyayı ele geçirdi. Dijital pazarlamacıların, ürünlerini ve hizmetlerini pazarlamanın yanı sıra marka oluşturmaya yardımcı olabileceğinden, etkileyicilerle çalışmayı düşünmeleri gerekecek. Influencer pazarlamasının, tek bir ürün veya hizmete odaklanmaktan ziyade sürekli bir strateji haline gelmesi bekleniyor. Yerleşik bir kitle elde ettiğiniz için burada belirgin bir avantaj var, bu da kaliteli pazarlamayı geleneksel pazarlamaya göre çok hızlı ve daha ucuz hale getirebileceğiniz anlamına geliyor. Elbette Influencer Pazarlamasını veriye dayalı yapmalısınız. Kolay değil, ama sadece sonuç ölçümlemekten bahsetmiyorum. Öncelikle pazarınızda ve kategorinizde etkili kaç tane potansiyel Influencer’ın çalıştığını bilmeli ve nasıl bir katkı sağlamasını beklediğinizi belirlemelisiniz. Rakiplerinizin nasıl etkileşime girdiğini takip etmelisiniz. İyi performans gösteren bir planlama yapmak istiyorsanız kiminle çalışacağınızı doğru seçmelisiniz. İlla en popüler olanları kullanmak şart değil. Hedef kitlenize en uygun etkileşimi sağlayacak olanları titizlikle seçmelisiniz. İlgili verileri kullanarak bu soruların cevaplarını açıkça tanımlayabilmeniz, planlamanıza yardımcı olacaktır. Sonuçta ne beklediğinizi bilirseniz doğru metriklerle başarıyı ölçebilirsiniz.

Yapay zeka

Dijital dünyanın gereksinimleri, yapay zeka gibi yeni nesil teknolojilerin kullanımını ve değişimi gerektiriyor. Şimdilik dar yapay zeka ile muhatabız. Yani dünyanın bilinen en eski oyunu olan Go’da dünya şampiyonunu yenen AlphaGo gibi. Belirli kural setleri ve senaryolar içeren konularda yapay zekayı kullanabiliyoruz. (Şimdilik) Yapay zeka gerçek zamanlı karar verme konusunda hala istenilen seviyede olmasa bile şu an bize sağladığı avantajlardan faydalanmak gerekiyor. Misal en basitinden chatbot kullanımı …. Markaların dijital pazarlama stratejileri ve müşteri deneyimi için yeni avantajlar sağlıyor. Chatbot’lar, 2020’de dijital pazarlamanın önemli bir parçası olmaya devam edecek. Yapılan anketler, müşterilerin chatbot ile iletişimi giderek daha fazla benimsemeye başladıklarına işaret ediyor. 2022’ye kadar, chatbot’ların işletmelerin yılda 8 milyar doların üzerinde tasarruf yapmasına yardımcı olacağı tahmin ediliyor. En azından chatbot’u aktif ederek başlayabiliriz. J

Mesajlaşma uygulamaları

İlk olarak 2016 yılında kullanılan ve sadece birkaç yıl içinde e- ticarette satışları ve müşteri sadakatini artırmak için temel bir strateji haline gelen Konuşarak Ticaret’e (Conversational Commerce) bugün artık geleceğin trendi olarak bakılıyor. WhatsApp’ın yanı sıra Viber, WeChat, Telegram ve Wire gibi mesajlaşma uygulamalarının popülerlikleri artıyor. Şirketler artık daha klasik kalan e-postaları kullanmak yerine, özel mesajlaşma gruplarını ve özel uygulamaların kullanımını değerlendiriyorlar. Büyük markalar halen mesajlaşma uygulamalarından para kazanma denemelerine devam ediyor, müşteriler yakında mesajlaşma uygulamalarından doğrudan ürünler için ödeme yapabilecekler. Para göndermek ve almaksa daha kolay olacak. Örneğin, WeChat Pay gibi bazı uygulamalar, çevrimiçi ödeme yapmayı kolaylaştırmak için önemli bir ilerleme kaydetti. WeChat, Venmo ve PayPal kullanıcıları, para aktarmak için bu tür uygulamaları kullanıyorlar.

Sesli etkileşim

Akıllı cihazlarda Siri, Google ve Alexa’yla kurulan sesli etkileşimler giderek daha çok öne çıkıyor. 2020’de ses asistanları kullanan daha fazla insan görmeye başlayacağız. Üstelik bu teknolojiden yalnızca saati sormak veya e-posta göndermek için yararlanılmayacak. Markalar, müşterilerin etkileşim anındaki duyguları ile ihtiyaçlarını dikkate alarak daha hızlı ve zahmetsiz deneyimler sunmaya başlayacak. Evdeki sesli asistanların önemli rol oynayacağı bir konuşma ekonomisine doğru yol aldığımız bir gerçek. Bugün 2 milyar dolar düzeyinde olan sesli alışverişin 2022’de 40 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. İşte bu nedenle sesli aramaları dijital pazarlama stratejinize dahil etmek istiyorsanız, buna özel bir yaklaşım geliştirmek ve sesli aramalara özel sözcük seçimleri ve açıklamalar oluşturmak son derece önemli.

Değişmeyecek tek trend

SEM Genel Müdür Yardımcısı Alper Cengiz, “Bana göre 2020’nin ve sonrasının değişmeyen tek trendi; teknolojiyi anlayan, hatta kod yazabilen insanların dijital pazarlamayı anlaması olacak. Daha kolay bir tanımla dijital pazarlama ekipleriyle, yazılım insanlarının ortak bir dil geliştirmesi yeni trendimiz olmak zorunda” dedi.

Cazip, ilgiyi çeken içeriğin her zaman pazarlama trendi olarak kalacağını hatırlatan Cengiz, “Dijital pazarlamayı ve etkileşim düzeyini ölçmek için kullanılan metrikler pazarlamacılar için yeni fırsatlar yaratıyor. Müşteri deneyimi, işlevsellik, mikro anlar, hedefli reklamcılık gibi yapay zeka ve diğer teknolojiler, gelecekte de dijital pazarlama ortamını şekillendirmeye devam edecek trendler arasında olacak” diye konuştu.