Efsane Cuma’da Teknolojiye Doymak İçin Nefesler Tutuldu

Ülkemizde de son yıllarda büyük ilgiyle karşılanan Efsane Cuma indirimleri için az bir zaman kaldı. Bu yıl özellikle hayatı kolaylaştıran ve katma değerli teknolojik ürünlerin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Amerika’da her yıl Şükran Günü’nden sonra gelen ilk Cuma günü yapılan “Efsane Cuma” etkinliği, 1932 yılından beri Noel alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak kabul ediliyor. Amerika’dan sonra Kanada ve İngiltere’de ve ardından tüm dünyaya yayılan “Efsane Cuma” her yıl inanılmaz indirimlere sahne oluyor. Herhangi bir dini ritüeli ve anlamı bulunmayan gelenek, alışveriş çılgınlığına neden olan indirimleriyle pazara canlılık katıyor.

2018’de gerçekleştirilen “Efsane Cuma” etkinliği, markaların satış rekorları kırmasını, tüketicilerin bütçelerine uygun olmadığı için alamadıkları ürünlere erişebilmesini sağladı. Öyle ki 2018’de yapılan toplam kampanya sayısı önceki yıla oranla yüzde 132,5 artarak 400’den 930’a çıktı. En çok tercih edilen alışveriş yöntemi mobil alışveriş, en çok tercih edilen ürünlerse elektronik ürünler oldu.

Anker Innovations; Soundcore, Eufy, Nebula ve Roav kategori markalarıyla “Efsane Cuma” etkinliğinin tam anlamıyla efsane olmasını vaat ediyor.

İşte Efsane Cuma etkinliğine damgasını vuracak efsane Anker ürünleri!

Robot süpürgeler ilgi görecek

2019’da da en çok tercih edilecek ürünlerin hızlı tüketim ürünleri değil, elektronik ürünler olacağı, robot süpürgelerin favori ürünlerden olacağı öngörülüyor. Yaşamı kolaylaştıran akıllı teknolojilere öncülük ederek gelenekselin dışına çıkan yenilikçi marka Anker, çevrimiçi ve perakende mağazalarda satışa sunduğu günden beri memnuniyet verici geri dönüşler aldığı ürünleriyle 2019’da Kasım’da alışveriş başkadır dedirtiyor.

Bu kapsamda Teknosa ile özel bir iş birliği yaparak, sadece Teknosa’nın zincir mağazalarında ve web sitesinden satışa sunacağı Anker Eufy RoboVac R500 modelini tüketicilere özel fiyat avantajı ile sunacak.

Estetik ve işlevsellik bir arada: Nebula Apollo

Nebula Apollo taşınabilir projeksiyon cihazı, akıllı TV ve hoparlör, kablo kısıtlamalarını ortadan kaldırıyor ve filmleri, dizileri, TV şovlarını ve daha fazlasını keyifle izlemeye olanak tanıyor. HDMI ve USB aygıtları ile büyük ekranda seyir keyfi sunabilen Apollo, sadece bir dokunuşla kontrol edilebiliyor. 360 derece güçlü ses sunan Apollo, 200 ANSI ile 4 saat video oynatma süresine sahip. “Nebula Connect” uygulaması sayesinde telefonla doğrudan kontrol edilebilen Apollo, şık tasarımıyla dekor ürünü görünümü yaratıyor.

Heyecan verici ritimler için: Soundcore Life Q10

Soundcore Life Q10; BassUp teknolojisi, Yüksek Çözünürlüklü Ses sertifikası, 20 m’ye kadar kablosuz kapsama alanı, entegre mikrofonu, 60 saate varan çalma süresi ve AUX girişine sahip oluşuyla üstün performans sunuyor. Sunduğu ses kalitesiyle milyonların memnuniyetini kazanan Anker’in yeni kulak üstü Bluetooth kulaklık modeli, estetik ve işlevselliği bir arada sunuyor.

Gelişmiş özellikleri ve fiyat performansıyla da göz dolduran Anker Soundcore Life Q10 sadece Hepsiburada farkıyla Efsane Cuma’da adından söz ettirecek bir ürün olacak.

Anker PowerCore Select 10000 mAh (A1223)

Anker PowerCore Select 10000 mAh, kompakt ve küçük boyutlarına karşın büyük güç sunuyor. Anker taşınabilir batarya, pil seviyesini görüntülemeyi sağlayan mavi LED ışık çemberi, mat dış kaplama tasarımıyla oldukça şık görünüyor. Tüm tablet ve telefonlar ile uyumlu cihaz, MultiProtect güvenlik teknolojisiyle tam koruma sağlaması, aynı anda iki cihazı şarj etmeye olanak tanıyan Power IQ yüksek hızlı şarj teknolojisine sahip çift şarj portu ve çantaya ya da cebe rahatlıkla sığacak kadar küçük oluşuyla da dikkat çekiyor. Şarj teknolojilerinde global lider olan Anker’in taşınabilir bataryası, dikkat çeken özellikleri ve rakiplerine göre rekabetçi fiyat performansı ile müşteri memnuniyeti garantiliyor.

Anker PowerCore Select 20000 mAh (A1363)

Çevrimiçi satış platformlarında en çok beğenilen ve satışı yapılan taşınabilir bataryalar arasında bulunan Anker PowerCore Select 20000 mAh, sahip olduğu özelliklerle rakiplerinin arasından sıyrılıyor. Anker taşınabilir batarya; çıkış akımı düzenlemesi, giriş kısa devre koruması, çıkış kısa devre koruması, yüksek çıkış voltaj koruması, çıkış sıcaklığı kontrolü, otomatik akım eşleştirme, cihaz aşırı şarj koruması, giriş akım düzenlemesi ve statik direnç özellikleriyle 10 aşamalı yüksek güvenlik sunuyor. IPhone 8’e 7gün, Galaxy S10 ve iPhone XS’e 5 gün, iPad Air 2’ye ise 1,5 gün yetecek gücü karşılan cihaz, çift şarj portu ve Anker PowerIQ teknolojisiyle birinci sınıf şarj imkanı sunuyor. Standart adaptörlerde (5V 2A) 10 saatte şarj olabilen cihaz, mat dış yüzeyi sayesinde elinize tam oturarak kaymayı engelliyor.