Milli Ve Yerli Yüzde 100 Elektrikli Yeni Nesil Hizmet Aracı TRAGGER T-Car’a Design Turkey’de İyi Tasarım Ödülü

Üretimine 2018 yılında başlanan TRAGGER Yeni Nesil Elektrikli Hizmet Araçları’nın en yeni üyesi T-Car’a Design Turkey’den İyi Tasarım Ödülü verildi. 15 Kasım’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde İstanbul ValisiSayın Ali Yerlikaya ve TİM Başkanı Sayın İsmail Gülle, TRAGGER İnovasyon Direktörü M. Zafer Uluçay’a ödülü takdim etti.

Yurt içi ve yurt dışından 120 binin üzerinde yaratıcı endüstri temsilcisine ev sahipliği yapan Design Week Turkey, bu yıl 14-17 Kasım tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Türkiye’yi tasarım ekseninde buluşturan ‘Design Week Turkey’, bu yıl da endüstri temsilcileriyle tasarımcıları bir araya getirip katma değerli ürünler üretebilmek adına bir buluşma zemini oluşturuyor.

Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri, Design Week Turkey kapsamında, T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Design Turkey, TURQUALITY Programı dahilinde gerçekleştirilen bir tasarım değerlendirme sistemi olan, Türkiye’de kullanıcının ihtiyaçlarını gözeten, ihracatta ve ulusal pazarda ürüne katma değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran iyi tasarımı ödüllendirerek topluma ve endüstriye sağladığı faydaları görünür kılmak amacıyla düzenleniyor.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde bu yıl 8’incisi düzenlenen Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri’nde TRAGGER Yeni Nesil Hizmet Araçları Transfer Serisinden T-Car’a İyi Tasarım Ödülü verildi.

Ödül Töreni sonrasında TRAGGER T-Car’ın sergilendiği standı ziyaret eden T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle aracı yakından incelediler.T-Car ile ilgili detaylı bilgi alan Bakan Pekcan, aracın yerli ve milli olmasının gurur verici ve TRAGGER’in ihracat hedeflerinin de çok sevindirici olduğunu söyledi.

T-Car’da 20 yılı aşkın deneyim, tasarım ve performans bir arada

TRAGGER Kurucu Ortakları Ali Serdar Emre ve Saffet Çakmak, kazanılan ödüle ilişkin, “20 yılı aşkıntecrübemizi uygulama imkanı bulduğumuz TRAGGER Yeni Nesil Hizmet Araçları, Profesyonel, Lojistik ve Transfer serileriylefarklı müşterilerin farklı beklentilerine cevap verebiliyor. Ülkemizin üretim ve tedarik sanayiinin kabiliyetlerini fonksiyonel ve esnek tasarımla birleştirerek ortaya koyduğumuz TRAGGER’in aldığı ödül sadece bizim için değil, tüm paydaşlarımız için bir gurur kaynağı. Ülkemizin çalışkan insanları ve devletimizin de desteğiyle daha büyük başarılara imza atacağımıza inancımız tam” dediler.

TRAGGER İnovasyon Direktörü M. Zafer Uluçay, ödüle hak kazanan TRAGGER T-Car ile ilgili şunları ekledi: “TRAGGER araçlarımızı kullanıcı deneyimini ve beklentilerini esas alarak tasarladık ve üretiyoruz. T-Car’da belirgin tasarım çizgileri kullandık, yüzey geometrisi ve hacimsel oranlarını iyi kurguladığımıza inanıyoruz. TRAGGER araçlarımızda detayları sade, çok amaçlı ve kolay kullanılır olması hedefi ile tasarlıyoruz, performans ve tasarımı bir arada sunuyoruz.

T-Car modelimiz; turistik tesisler, oteller, tatil köyleri, kampüsler, şehir hastaneleri, hava limanları, fabrikalar, kapalı alanlar ve limanlarda personel ve yük taşıma özelliğine sahip. 2, 4, 6 kişilik versiyonlarla genel amaçlı insan taşıma, park, bahçeler, turistik tesislerde hizmet aracı, ambulans hizmeti, güvenlik, yolcu taşıma, şehir hastanelerinde engelli aracıyla taşıma, fabrika içlerinde bakım ekibi aracı gibi farklı fonksiyonlarıyla T-Car, segmentinin yeni nesil araçlarını kullanıcılarla buluşturuyor.

Tasarım aşamasında estetik kaygının yanı sıra esnek üretim süreçlerini de dikkate alıyoruz ve bu sayede de ürünümüzü müşteri ihtiyacına göre çok hızlı ve oldukça kabul edilebilir fiyatlara adapte edebiliyoruz. TRAGGER Yeni Nesil Hizmet Araçları gün geçtikçe farklı modellerle genişliyor.”