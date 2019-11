Dünya Genelinde 300 Fabrikayı Dijitalleştiren ProManage Chicago’da Akıllı Üretime Dikkat Çekti

Amerika’da ProManage Smart Manufacturing Solutions Corp. isimli şirketi ile faaliyet gösteren ve bu şirketi ile ABD’de sanayiyi güçlendirmek için kurulan Dijital Üretim Tasarım ve İnovasyon Enstitüsü MxD’nin Ar-Ge partneri olan Doruk, 11-14 Kasım tarihleri arasında Chicago’da düzenlenen Uluslararası Metal İşleme ve Kaynak Teknolojileri Fuarı’na (FABTECH) katıldı. Dünya genelinde 300’den fazla fabrikayı dijitalleştiren şirket, Amerika’nın en büyük üretim teknolojileri fuarlarından FABTECH Chicago 2019’da yapay zeka ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle tam entegre olan dünyadaki tek akıllı üretim yönetimi sistemi ProManage ile dikkat çekti.

Amerika’nın en büyük üretim teknolojileri fuarlarından biri olan ve 11-14 Kasım 2019 tarihleri arasında Chicago’da düzenlenen Uluslararası Metal İşleme ve Kaynak Teknolojileri Fuarı’na (FABTECH) ABD’deki şirketi ProManage Smart Manufacturing Solutions Corp. ile katılan Doruk, üretim endüstrisinin global oyuncuları ile bir araya geldi. UILABS (University of Illinois Labs) bünyesinde ABD’de sanayiyi güçlendirmek için kurulan ve dijital üretim teknolojileri geliştirmeyi amaçlayan bir kurum olan MxD’nin (eski ismi DMDII) Ar-Ge partnerleri arasında şirket, mottosu “Auto-improve your business” (İşletmenizi otomatik olarak geliştirin) olan akıllı üretim yönetimi sistemi ProManage ile dünyaya yayılıyor.

Yapay zeka (AI) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojileriyle tam entegre olan dünyadaki tek üretim yönetimi sistemi ProManage ile FABTECH Chicago 2019’da dikkat çeken şirket, öğrenen ve kendini geliştiren yapay zeka destekli bu sistemle fabrikalara çağ atlatıyor. Gerçekleştirdiği çözümlerle fabrikaları akıllı ve geleceği öngörür hale getiren ProManage, bu sayede maliyetleri düşürerek kayıpların azalmasını, üretimin hızlanmasını ve sorunların oluşmadan önlenebilmesini sağlıyor. Toplam Verimli Bakım (Total Productive Maintenance – TPM), Yalın Yönetim ve Dünya Klasında Üretim (World Class Manufacturing – WCM) gibi yöntemlerin uygulanmasını destekleyen ProManage; bakım operasyonları yönetimi, kalite test operasyonları yönetimi, hammadde ve ürün geri izlenebilirliği, maliyet yönetimi, JIT (Just in Time) ve JIS (Just in Sequence) uygulamalarıyla beyaz eşya, otomotiv, plastik, metal işleme başta olmak üzere pek çok sektöre ve bu sektörlerin yan sanayi firmalarına yüksek katma değer sunuyor.

Tüm süreçler gerçek zamanlı olarak görüntülenebiliyor

Artırılmış gerçeklik özelliği ile ekipmanların ötesini görmeyi ve geleceğin fabrikası olma yolunda büyük bir adım atmayı mümkün kılan ProManage, bu yeni nesil teknoloji ile işletmelere üretim hattındaki problemlerin kök nedenlerini görüntüleyip verim kaybına neden olan unsurları hızlıca fark etme, ortadan kaldırma ya da iyileştirme olanağı sunuyor. KPI’larını görselleştirip gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilen işletmeler bu sayede makineleri online olarak izleyebiliyor, raporları inceleyebiliyor ve işletme ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm bilgilere hızla ulaşıp önlem alabiliyor.

4 ila 8 haftada dijitalleşen fabrikalar ile 2 ayda yatırım maliyeti geri kazanılıyor

İşletmelerde üretim planlamadan sevkiyata kadar tüm operasyonların dijital olarak yönetilmesini sağlayan ProManage ile fabrikaların dijital dönüşümü sadece 4 ila 8 hafta sürüyor. Sanayiciler dijital ve akıllı üretim yönetimi sistemi ProManage’ı kullanmaya başladıktan yaklaşık 2 ay sonra bu sistem için yaptıkları yatırımı geri alabiliyor ve 2 ay sonunda minimum yüzde 10 olmakla birlikte genellikle yüzde 20 verimlilik artışı sağlayabiliyor. Yıl olarak düşünüldüğünde ise örneğin ayda 1 milyon Euro’luk girdi maliyeti olan bir işletme için 10 ayda yapılan 10 milyon Euro’luk yatırım 8 milyon Euro’ya düşüyor ve işletme yılda 2 milyon Euro tasarruf etmiş oluyor. ProManage’ı kullanan firmalar üretimlerini daha verimli ve çevik hale getiriyor, kayıplarını tespit edip azaltarak maliyetlerini ve rekabetçiliklerini yönetebiliyor.

Dünyada 300’den fazla fabrika ProManage ile yüksek verim sağlıyor

Bugün dünya genelinde 300’den fazla öncü sanayi kuruluşunda kullanılan ProManage, işletmelere öncelikle nasıl bir maliyetle çalıştıklarını ve nasıl bir yatırım gerçekleştirdiklerini gösteriyor ve hangi yöntemlerle, neler yapılması gerektiğini ortaya koyarak sanayicilerin maliyeti düşük ve katma değeri yüksek ürünler üretmelerini sağlıyor. Ayrıca ProManage, sanayicilere üretim süreçlerini dijital ortamda el değmeden gerçek ve şeffaf bilgilerle yönlendiren bir yönetim yazılımı sunuyor.