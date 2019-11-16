Siber Suçluların Ekmeğine Yağ Süren 11 Siber Güvenlik Efsanesi

Siber güvenliği tehdit edenler her ne kadar hackerler olsa da doğru sanılan birçok siber güvenlik efsanesi, onların ekmeğine yağ sürüyor. Kullanıcıların inandığı bu efsanelerin siber güvenliği önemli derecede tehdit ettiğini aktaran Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, sık karşılaşılan 11 siber güvenlik efsanesini ve onlarla başa çıkmak için gerekli çözümleri sıralıyor.

Siber güvenliğin karmaşıklığı ve siber korsanların gizliliği, siber güvenlikte efsanelere, söylentilere veya yanlış algılara da yol açıyor. Efsanelere inanmak zararsız görülse de kişi ya da şirketlerin sahip olduğu bu çok yanlış bilgiler yerini, çalınan bir kredi kartına veya önemli şirket verilerinin çalınmasına bırakıyor. Şirketlerin ve son kullanıcıların siber güvenlik konusunda bazı yaygın efsanelere inandığını belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, siber güvenliği tehdit eden 11 efsaneyi ve onlarla başa çıkmak için gerekli çözümleri sıralıyor.