EHP Teknolojisi Yakıt İsrafına Son Veriyor, Atık Isıyı Geri Kazanıyor

Günümüz ısıtma ve soğutma sistemlerinde, tasarruf ve verimlilik ön plana çıkıyor. Enerji tasarrufuna yönelik yıllardır gerçekleştirilen çalışmalarda en önemli kazanımı sağlayan Enover Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Malik Çağlar, EHP teknolojisi ile atık ısıyı geri kazanarak fosil yakıt israfını %53 oranında azaltıyor.

Enerjide tasarruf elde edilmesi için maliyet etkin projelerin hayata geçirilme çabalarına büyük önem veriliyor. Uluslararası birçok şirket arasından dünyada ilk ve tek, bilinen en hızlı, en verimli, en maliyet etkin ve en basit ısı transfer sistemi EHP teknolojisini geliştirerek sıyrıldıklarını belirten Enover Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Malik Çağlar, fabrikalarda atık ısıyı geri kazanmadan sera ısıtma sistemlerine, yol ısıtma sistemlerinden ev ve ofis ısıtma sistemlerine kadar her yerde kullanabilen ve 5. nesil dekarbonizasyon yapan tek sisteme sahip olduklarının altını çiziyor.

Atıl Haldeki Isı Kazanılıyor, İsraf Önleniyor

Hem ısıtma hem de soğutmada birçok kalemde tasarruf elde edilmesi için çok çabalar veriliyor. Özellikle ısının iletiminde kullanılan teknolojinin birkaç asırdır değişmemesi, mühendislerin bu alanda çalışmalarını yoğunlaştırırken, fosil yakıt israfı, su ve elektrik tasarrufları daha da önemli hale geldi. Birçok uluslararası akredite enstitü ve kuruluş tarafından tescillenen ve tamamı patentlenen EHP teknolojisi, Türkiye’nin önemli stratejik madeni borun, nano teknolojiyle buluşmasını sağlayarak enerji verimliliğinde çok ciddi kazanım sağlıyor. Artık atıl halde bulunan ısıdan yüksek verimlilikte fayda sağlayacak teknolojinin geliştirildiğini belirten Dr. Malik Çağlar, EHP teknolojisi ile endüstriyel yapılardaki atık ısının geri kazanımı sağlanarak elektriğe çevrilebildiğini ve üretim süreçlerinde yeşil enerjiyi kullanarak fosil yakıtlardan %62’ye varan oranda enerji tasarrufu sağlandığını, fosil yakıt israfını da %53 oranında azalttıklarının da altını çiziyor.

Kombiler 32 Derecede Çalışacak

EHP teknolojisi ile endüstriyel yapılarda atık ısının geri kazanımı sağlanarak elektriğe çevrilmesi ve üretim süreçlerindeki enerji ihtiyacının karşılanmasını sistemlerinde başaran Enover Enerji, 5. nesil bölgesel ve bireysel ısıtma sistemleri ile bunu ev ortamına da taşıyor. Bugüne dek denenen tüm sistemlerin ya mevcut sistemi daha fazla büyüttüğünü ya da entegre çözümler olarak sunulamadığını aktaran Dr. Malik Çağlar, atıl halde bulunan ısıyı geliştirdikleri sistemler sayesinde tekrar kazanarak kombilerin 32°C’de çalışabileceğini dile getiriyor. Enover ısı borulu radyatör sisteminin 5. nesil ısıtma evresine mevcut radyatörlere nazaran birim ağırlık başına bugünden hazır olduğunu da belirten Dr. Çağlar, %100 verimli ve bilinen tek sistemlerinin başta Avrupa olmak üzere ABD, Rusya ve Çin gibi ülkelerin radarında olduğunu ve teknoloji ihracatına başlayacaklarının altını çiziyor.