En Son Depremler Cebinizde!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen mobil uygulama yepyeni bir sosyal sorumluluk projesi başlatıyor!

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunun her fırsatta altı çiziliyor. Türkiye’deki depremleri izleyen ve gerek deprem izleme gerekse de erken uyarı ve güçlendirme konusunda birçok proje gerçekleştiren Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü yeni bir mobil uygulamayı hayata geçirdi.

Deprem Bilgi Sistemi adı ile tüm Android telefon ve tabletler, iPhone ve iPad’lere yüklenebilen bu uygulamanın amacı, Türkiye ve yakın çevresinde gerçekleşen depremler hakkında kullanıcıları bilgilendirmek, Türkiye’nin depremsellik tarihinin verilerine ulaşma imkânı sağlamak. Aynı zamanda kullanıcıların bulundukları konumda meydana gelmiş olan tarihi depremleri de harita üzerinde görüntülemesine imkân vermek.

Depremler ve sosyal sorumluluk

Uygulama aynı zamanda bir deprem olduğunda bunu hisseden ve uygulamayı cep telefonu veya tabletlerine kurmuş olan kullanıcılara depremi nasıl hissettiklerini Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsüne iletme imkânı sunuyor. Bu sayede herhangi bir deprem olduğunda o depremin nerede nasıl hissedildiği ve depremin verdiği hasarın konumunun tespiti mümkün oluyor.

Veri toplama işlemine son kullanıcıları da dâhil eden ve bu sayede bilimsel çalışmalara çok katkıda bulunacak olan bu uygulamayı kurmanızı öneriyoruz. Uygulama şu anda tüm Android ve IOS işletim sistemi kullanan cihazlarda kullanılabiliyor. Uygulamayı aşağıdaki linkleri kullanarak yükleyebilirsiniz.