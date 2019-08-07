Logo, 35. Yılında Fırsatlar Dünyası’nın Kapılarını Açıyor

Logo Yazılım, kuruluşunun 35. yılında başarı yolculuklarına eşlik ettiği müşterilerine ve iş ortaklarına operasyonel giderlerini azaltmalarında önemli katkılar sağlayacak Logo Fırsatlar Dünyası’nı hayata geçirdi.

Logo Yazılım’ın 90 bin aktif müşterisine ve 800’ü aşkın iş ortağına özel sunulan platformda, kargodan akaryakıta, yemek kartından damacana suya, araç bakımından iletişime kadar bir çok farklı alanda işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik özel teklifler sunuluyor. Logo’nun sektöründe öncü firmalarla gerçekleştirdiği iş birlikleriyle büyüyen platformdan yararlanan işletmeler uygun fiyatlı tedarik çözümlerine tek bir adresten ve kendilerine özel ayrıcalıklı tekliflerle ulaşabiliyor. Platform böylece KOBİ’lerin akaryakıttan kargoya, iletişimden araç bakımına kadar tüm operasyonel giderlerinde tasarruf etmelerine destek oluyor.

Tüm çözümler bir arada

Logo müşterilerinin fırsatlardan yararlanmak için tüm çözümlerin bir arada bulunduğu logofirsatlardunyasi.com web sitesine girerek üye olması yeterli.

Logo Fırsatlar Dünyası’nın sağladığı faydalar şöyle;

Kargo giderlerini yüzde 60 düşürme fırsatı

Damacana su giderlerinde yüzde 60’a varan tasarruf

Araç bakımı, lastik değişimi, yıkama gibi operasyonel filo maliyetlerinde %25 tasarruf

Multinet yemek kartı sayesinde çalışan başına yıllık 5000 TL kar ve %100 vergi avantajı sağlama

Akaryakıt harcamalarında yüzde 3 indirim

Özel müşteri danışmanları, Logo Fırsatlar Dünyası’ndaki kampanyalara başvuruda bulunan işletmelere ulaşarak süreci birlikte yürütüyor ve çözümleri daha etkili kullanabilmeleri için destek sunuyor. Platformda yer alan prestijli markalar ile tedarik yönetim süreci Türkiye’nin yeni nesil finansal teknoloji ve hizmet şirketi Multinet Up tarafından yürütülüyor.

Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Logo Yazılım olarak müşterilerimize sürdürülebilir başarıya giden yolda eşlik ederken, maliyetlerini düşürecek ve işlerinin devamlılığına katkıda bulunacak özel çözümler de üretmek için çalışıyoruz. Logo Yazılım bu yıl 35. yaşını kutluyor. Müşterilerimize ve iş ortaklarımıza 35. yıl hediyesi olan Logo Fırsatlar Dünyası platformunda tüm işletmeler, özellikle de mikro KOBİ ve KOBİ’ler, günlük operasyonlarını kesintisiz bir şekilde yürütmek için ihtiyaç duydukları alanlarda avantajlı satın alma imkanlarından yararlanabiliyor. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Logo Fırsatlar Dünyası’nın tüm işletmelere fayda sağlamasını diliyoruz” diye konuştu.