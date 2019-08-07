Bina Yönetim Sistemlerinin Yeni Köprüsü: PASSLOGIC

Sensormatic’in geliştirdiği PASSLOGIC, farklı üreticilerin bina otomasyon ve güvenlik sistemlerinin birbiriyle kolayca haberleşmesini sağlayarak hem personel hem de ziyaretçiler için uçtan uca takip ve kontrol sağlıyor.

Bina yönetim teknolojilerinin hızla gelişmesi, her geçen gün yeni ürün ve çözümlerin sektöre merhaba demesini sağlıyor. Parmak izi okuma, iris okuma, yüz tanıma sistemi, acil durum senaryosu ve asansör entegrasyonu gibi modern binaların olmazsa olmazı haline gelen teknolojileri uçtan uca bir entegrasyonla hayata geçirmek verimlilik açısından kritik önem taşıyor. Sensormatic’in güvenlik teknolojileri alanındaki güçlü deneyimiyle, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği PASSLOGIC yazılımı geçiş kontrolden video izlemeye, biyometrik sistemlerden RFID teknolojilerine kadar birçok çözümle entegre çalışarak işletme güvenliğini ve verimliliği artırıyor.

Üç yıl önce Passware adıyla geliştirilen ve belirli markalarla entegre çalışan personel ve ziyaretçi takip çözümü, geliştirme konusunda sahip olduğu esneklik sayesinde yeni özellikler ve farklı üreticilerin zengin ürün portföylerini destekleyecek şekilde geliştirildi ve PASSLOGIC olarak yenilendi. PASSLOGIC, asansör entegrasyonu, bina yönetim sistemleri, kartlı geçiş sistemleri, parmak izi ve iris okuma, VMS entegrasyonları ve acil durum senaryosu gibi bina güvenliği ve yönetiminin kritik bileşenlerini oluşturan farklı üreticilerin çözümlerine entegre olarak, bunların birbiriyle haberleşmesini sağlıyor. Böylelikle personel ve ziyaretçi takibi kolaylaşırken işletmeler bina güvenliği uçtan uca tek bir yerden kontrol altına almış oluyor.

Bordrolama sistemleri ile tam entegre çalışıyor

İK birimleri için personelin aylık toplam çalışma ve ek mesai sürelerini hesaplamayı kolaylaştıran PASSLOGIC, ay boyunca bina içindeki aktivitelerini takip altında tuttuğu personelin mesai sürelerini her ayın tanımlanan gününde otomatik olarak ilgili birimlere raporluyor. Bordrolama sistemine doğrudan entegre çalışabilen Sensormatic çözümü, otomasyon teknolojisi sayesinde insan müdahalesiyle gerçekleşen takip ve denetimdeki hataları ortadan kaldırıyor. Vardiya sistemi ile çalışan iş yerlerine de uygun yapısı ile farklı çalışma modelleri için çözüm oluşturuyor. Raporlama sisteminin kapsamlı özellikleri ve esnek yapısı, her kullanıcının kendi raporlarını oluşturmasına imkan tanıyor.

Kurumsal hafızada kilit rol oynuyor

PASSLOGIC kesintisiz takip ve kontrol sağladığı için, bina giriş çıkışları, şirketi ziyaret eden kişilerin gelme sıklıkları, unvanları ve buna benzer pek çok veri kurumsal hafızayı besleyen bir bilgi havuzu oluşturuyor. IT yöneticileri, bu havuzdan veriyi hızlıca çekip, VIP listesi ya da kara liste oluşturabiliyor. Bu şekilde tanımlanan kişiler tekrar binaya geldiğinde, yetkililere otomatik olarak SMS veya e-posta ile bildirim yaparken aynı zamanda ilgili operatörün önüne uyarı ekranı çıkmasını sağlıyor.

Kamera izleme sistemlerinin geçiş kontrol sistemleri arasında kesintisiz bir haberleşme köprüsü kuran PASSLOGIC, geçiş noktalarına kurulu tüm kameralardan, ilgili kişinin geçiş anının görüntüsünü alıp yetkililere iletebiliyor. Yetki kontrol ve onay mekanizması, herhangi bir giriş noktası için belirlenen yetkilendirmenin aktif hale gelmeden önce farklı yöneticilerin onayından geçmesini kolaylaştırıyor.

Akıllı binalar için akıllı modüller

Sürekli inovasyon yaklaşımıyla PASSLOGIC çözümünü üç yıldır güncelleyen ve geliştiren Sensormatic, eklenen yeni özellik ve modüllerde de hizmet sunduğu müşterilerinin ihtiyaçlarını esas aldı. Ziyaretçi ve çalışan profili değişen, ayrıca mimarisi büyük farklılık gösterebilen binalarda Sensormatic güvencesiyle kullanılan PASSLOGIC, bu süreçte gelişmiş raporlama, yemekhane takibi, harita alarm yönetim, vardiya/çizelge kontrolü, POS entegrasyon modülü, cihaz sağlık raporu ve ziyaretçi takibi gibi pek çok ek modülle zenginleştirildi.

Bu sayede çok katmanlı bir takip ve yönetim gerçekleştirmek mümkün oldu. Örneğin tek kişinin kart okutup, birden fazla kişinin giriş sağlayabildiği geçiş ve asansör sistemleri, yeni nesil personel kartlarının stratejik noktalara konumlandırılmış belirli cihazlarla PASSLOGIC üzerinden haberleşmesiyle %100 kontrol ve takip sağlıyor ve gerekli durumlarda alarm üretebiliyor. Benzer şekilde, çok katlı binalarda personel ve ziyaretçi kartlarına kat ve gerektiği durumda kapı bazlı bir yetkilendirme yapılıyor. Bu sistem asansör yönetim çözümüyle PASSLOGIC üzerinden entegre edildiğinde, kart okutulduğunda kişinin gideceği kata özel asansör çağrılıyor.