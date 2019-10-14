Endeavor ScaleUp Hızlandırma Programı’nın İkinci Dönemi Başladı

Türkiye’de girişimciliğe odaklanan en köklü kurumlardan biri olan Endeavor Türkiye, pazarda müşteri bulmuş ürün ve hizmetleri olan girişimlerin büyümesi ve uluslararası pazarlara açılmasına aracılık eden ScaleUp Hızlandırma Programı’nın 2019 yılı ikinci dönemini 11 Ekim’de başlattı.

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, İstanbul Valiliği ve Bahçeşehir Üniversitesi ortaklığında ve P&G Türkiye işbirliği ile hayata geçirilen program, ScaleUp seviyesindeki girişimcilerin stratejik düşünme ve yönetim becerilerini geliştirmelerini ve büyüme hedeflerini hızlandırmayı amaçlıyor. 11 Ekim 2019’da ikinci dönemi başlayan ScaleUp Programı’na 25 girişim kabul edildi.

Hedeflere erişim ScaleUp ile hızlanıyor

Dünyada “Etkin Girişimcilik” hareketinin öncüsü olan Endeavor, yüksek gelir ve istihdam katkısı sunan ScaleUp girişimleri destekleyerek ekonomik büyümeye katkıda bulunuyor. Endeavor’ın 2019 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle başlattığı ScaleUp Programı, hedef kitle ve odak olarak Türkiye’de ilklerden biri olma niteliğini taşıyor. 6 ay süren program, girişimlerin farklı ihtiyaçlarına eğilen atölye ve mentörlük seansları ile hedeflerine daha hızlı erişmesini amaçlıyor. ScaleUp Programı’nın 2019’un ilk yarısında gerçekleşen 1. Dönemine katılan girişimlerin yüzde 90’ı cirolarını yükseltti, yüzde 40’ı ekiplerini büyüttü ve programa katılan 6 şirket yatırım aldı.

ScaleUp programı 2. dönem açılışı başarılı Endeavor girişimcilerini ağırladı

11 Ekim Cuma günü Yemeksepeti’nde gerçekleşen 2. Dönem program açılışı, sunum ve atölyeler sonrası Eylül ayında Atlanta’da Endeavor Girişimcisi seçilen Ali Halabi (VoltLines) ve Mayıs ayında şirketi Foriba’yı Sovos’a satan Endeavor Girişimcisi Koray Bahar’ı ağırladı.

ScaleUp Programı’na kabul edilen başarılı girişimler

Endeavor ScaleUp Programı’na kabul edilen girişimler, farklı sektörlerde yenilikçi çözümler sunarak hayatı kolaylaştırıyor. Programda emeklilik planı yönetmeyi sağlayan platformdan, kozmetik ürünlerde kullanabilecek UV filtreleri geliştiren girişimlere kadar pek çok farklı şirket bulunuyor.

Programa kabul edilen girişimler şunlar: Actifit, akıllıBES, APPS, Boni, EKMOB, ENTEKNO, Hotel Forex, Tazı, bikahve.com, MENTALUP, POILABS, Protranslate, SADELABS, Sosyopix.com, TatildeKirala, T-hos, Tridi, Türkgüven, Twin, Udentify, Uniq2go, UserGuiding, Visionteractive, Woohoobox ve Youthall. Şirketler ve program hakkında daha fazla detay scaleup.endeavor.org.tr adresinde bulunuyor.