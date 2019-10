Hitachi Vantara’dan 21 Milyon IOPS Ve 69 Petabayt Ölçeklenme Sunan Yapay Zekâ Odaklı Veri Merkezi Operasyon Çözümleri

Hitachi, Ltd.’nin (TSE: 6501) yüzde yüz iştiraki olan Hitachi Vantara, bugün NEXT 2019’da her ölçekte her iş yükü için hazır, ölçeklenebilen mimarisi ile yeni nesil güçlü bir depolama ve altyapı temelini duyurdu. Çözümün içerisinde şirketin en yeni ve dünyanın en hızlı büyük işletme sınıfı depolama dizisi Hitachi Sanal Depolama Platformu (VSP) 5000 serisi ile yeni Hitachi Ops Center yönetim yazılımı ve güncellenmiş Hitachi Depolama Sanallaştırma İşletim Sistemini yer alıyor. Bu teknolojiler veri merkezinin iş yükünü hızlandırırken, veri merkezi, bulut ve DataOps ortamlarını modernleştirmek için ideal temel olan yeni ve yenilikçi yapıyla geleceğe hazır BT’ya ulaşmayı sağlıyor.

Hitachi Vantara’nın Ürün ve Stratejiden Sorumlu Şef Yöneticisi Brad Surak, “Hitachi Sanal Depolama Platformu 5000 serisi, müşterilerimizin rekabette dijital avantaj kazanması ve daha iyi iş sonuçları elde etmesini sağlayacak” dedi ve ekledi: “Hitachi Vantara, müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu modern, kurumsal altyapı yeniliklerinin temelini sunarken, geleceğin teknolojisiyle hazırlanmış yeni çözümlerle veri merkezinde yarının zorluklarını üstleniyor.”

Günümüzün modern büyük işletme altyapısının temeli

Hitachi VSP 5000 serisi, tüm dijital iş operasyonları için mevcut iş yüklerine hız ve ölçeklenebilme katmanın yanı sıra, çoklu bulut ve yapay zekâ odaklı ortamlardan doğan yeni, veri yoğun iş yükleri için temel veri depolama altyapısını sağlar. Blok ve dosya verilerini depolamak için gereken çevikliği sağlar ve geleneksel kritik iş uygulamalarından konteynerlere ve ana sistemlere kadar iş yükü çeşitliliğini destekler. Hitachi VSP 5000 serisi, operasyonel verimliliği en üst düzeye çıkaran tüm iş yükünün birleştirilmesini mümkün kılar.

Yepyeni bir mimari

VSP 5000 serisi, SAS mimarisi, NVMe ve depolama tipi bellek (SCM) avantajlarından yararlanarak sınıfının en iyisi performansı ve dayanıklılığı sunmak için en iyi hâle getirilmiş, tamamen yenilenmiş, büyük işletme tipi flaş dizisidir. Yeni Hitachi Accelerator Fabric ile güçlendirilmiş dünyanın en hızlı NVMe flaş dizisi, kullanıcıların 21 milyon IOPS’ye kadar hızlandırılmış iş çıktıları ve içgörüler almasına yardımcı olur. Kaynak yoğun uygulama sahipleri de yanıt sürelerini 70 mikro saniyeye kadar düşüren önemli bir gelişme elde edebilirler.

Yeni veri tekilleştirme iyileştiricisine sahip VSP 5000 serisi, blok büyüklüğü ve diğer özelliklere dayalı veri tekilleştirme süreçlerinin anında iyileştirilmesini gerçekleştirmek için gelişmiş makine öğrenim (ML) algoritmaları kullanır. Böylece en az performans etkisiyle azami veri azaltma için çevrimiçi ve süreç sonrası tekilleştirme arasında iyileştirme yapılır ve toplam 7:1 oranına kadar azalma sağlar.

VSP 5000 serisi günümüzün hep ağa bağlı olan dijital işleri için amaca yönelik üretilmiştir. Kendini koruyan IO mimarisi ve dörtlü yedekli yapısı sektör lideri düzeyinde %99,999999 oranında kullanılabilirlik sunar.

Veri merkezi operasyonlarını dönüştürün

VSP 5000, geniş bir iş yükü yelpazesinde ve uçtan çekirdeğe çoklu bulut yayılma modellerinde

talepkâr hizmet seviyesi gereksinimlerini karşılamak için veri merkezlerini modernleştirmek isteyen kuruluşlar için önemli bir gelişmedir.

Yeni Hitachi Ops Center, karar almaya destek olma ve azami yatırım getirisi için kaynak dağıtımını modernize etmede altyapı yönetimine ve operasyonlara yapay zekayı ekliyor. Ops Center, görevlerin yüzde 70’ini otomatikleştirerek müşterilerin bağımsız bir veri merkezine geçişini hızlandırır ve sistem sağlığı teşhisi ve veri operasyonlarını en iyi durumda tutmak için daha hızlı ve doğru içgörüler sunar.

Müşteriler, mevcut depolama altyapılarına anında yeni değer katmak için VSP 5000 modeliyle var olan sistemlerini sanallaştırabilir, TCO’yu yüzde 20 düşürebilirler. Sanallaştırma, VSP 5000 serisinde mevcut tüm veri hizmetlerini eski sistemlere taşır.

VSP Bulut Bağlantı Paketi, ek veri merkezi kapasitesi açmak için verileri herkese açık buluta taşımak için bir HNAS 4000 dosya depolama ağ geçidini sisteme ekler. Herkese açık buluta taşınan veriler, meta verilerle zenginleştirilerek dizine eklenebilir ve aranabilir hâle getirilir.

Her iş yükünü en iyi hâle getirecek esneklik

Hitachi Depolama Sanallaştırma İşletim Sistemi (SVOS), VSP 5000 serisine güç verir ve ölçek büyütme mimarileri, NVMe performansı ve SCM dahil yeni nesil depolama ortamları için en iyi hâle getirilmiştir. Her bir iş yükü performansında iyileştirme, depolama maliyetlerini düşürmek ve operasyona olumsuz etki edecek hataları tahmin etmek için değişen koşullara adapte olan yapay zekayı içerir.

VSP 5000 serisi, endüstride NVMe ve SAS flaş depolamayı aynı sistem dizisinde karıştırarak iş yükleri arasında performans ve fiyatı iyileştirmek için esneklik sunan tek depolama sistemidir. Akıllı katmanlama, uygulamaları hızlandırmak için verileri en iyi hâle getirilmiş bir katmana dinamik olarak tanıtmak ve indirgemek için yapay zekâ ve makine öğreniminden faydalanır.

VSP 5000 serisi, müşterilerin kestirilebilir hizmet seviyeleri sunarken, aynı zamanda küçük ölçekten ihtiyaç olursa devasa ölçeğe büyüyebilmeleri için tasarlandı. Her türden (geleneksel işlemsel sistemler, konteyner kullanan modern uygulamalar, analitik ve hatta ana bilgisayar) çoklu iş yükünü hızlandırmak ve birleştirmek, maliyet tasarrufu ve veri merkezi ayak izi azaltma için her zamankinden daha fazla uygulamayı birleştirmek için tasarlandı.

Güncellemeye açık mimarisi, sağlam depolama teknolojilerinden tepeden tırnağa altyapı yenilemesi ya da daha fazla donanım yatırımı yapmadan, Fabrics üzeri SCM ve NVMe (NVMe-oF) gibi son gelişmelere geçiş yapmaya hazırdır.

Hitachi VSP 5000 Serisi, Hitachi Ops Center ve SVOS’un sunduğu ek faydalar:

Giriş seviyesinde fiyatlandırılan Hitachi VSP 5100, tam depolama yönetimi, güçlü sistem analizi ve yerel kopya veri yönetimi sağlayan katma değerli yazılımlar yüklü gelir.

Yeni VSP 5000 serisi dahil tüm VSP modelleri için%100 veri kullanılabilirliği garantisi.

Bölgesel bir kesintiden etkilenmeyen, kesintisiz operasyona ihtiyaç duyan müşteriler için Hitachi’nin Global-Aktif Cihaz (GAD) özelliği VSP 5000 Serisinde yer alır ve uzaklığı 500 kilometreye kadar olan konumlar arasında uygulamaların eşzamanlı kümelenmesini sağlar.

Kullanımı kolay Hitachi Ops Center yönetici şablonları, yönetimi basitleştirir ve BT iş akışını düzenler.

Hitachi Ops Center ile kullanıcılar, BT operasyonel verimliliğini artırmak için hızlandırılmış yönetim otomasyonunu deneyimlerken yaptıkları insan kaynağı tasarrufuyla yeniliklere odaklanabilirler.

Müşteri ve analist yorumları

Conagra Brands Kurumsal BT Mimarı Matt Bouges: “Hitachi Vantara, Conagra Brands’teki veri merkezi operasyonlarımızı modernize etmek için güvenilir bir iş ortağı. Yeni Hitachi Sanal Depolama Platformu, yeni Hitachi Ops Center ve yeni depolama sanallaştırma işletim sistemi ile bir araya gelerek BT’nin değer geri dönüş süresini kısaltırken harcadığımız para ve zamanın da azaltılması için ihtiyaç duyduğumuz performansı ve verimliliği sunarak işin büyümesine yardımcı oluyor.”

IDC Altyapı Sistemleri, Platformlar ve Teknolojiler Grubu Araştırmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Eric Burgener: “NVMe için iyileştirilmiş depolama platformları, müşterilerin karma işletme iş yüklerini daha az sistemde maliyet avantajlı bir şekilde birleştirmeleri için önemli fırsatlar sunuyor. Bu tip bir birleştirme düşünen BT liderleri için performans, kullanılabilirlik ve ölçeklenebilirlik gibi durumlar kritiktir. Hitachi, yeni VSP 5000 serisi depolama dizileriyle, tüm bu metrikleri sunar, çarpıcı %100 veri kullanılabilirliği garantisiyle desteklediği 100 mikrosaniyenin altında gecikmeler sunan sistemlerde endüstri lideri yüksek çıktılı sistemler ortaya çıkartır.”

İş ortaklarının yorumları

Amerika:

Sirius Altyapı Çözümlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Darren Goruley: “Organizasyonların rekabetçi ve güncel kalma zorlukları sebebiyle kimse depolama ortamlarında gereksiz bir karmaşıklık istemez. Sirius’ta, müşterilerimize şirketin iş hedeflerini onları yöneten kaynaklara zarar vermeden ele alacak çözümler sunmaya çalışıyoruz. Yeni Hitachi Depolama Danışmanı ve Hitachi Otomasyon Yöneticisi ile kullanıcılar, çözümleri hızla ve kolayca yapılandırabilir, özelleştirebilir ve dağıtabilir, depolama ortamlarını akıllıca yönetir ve ortak iş akışlarını otomatikleştirip kolaylaştırabilir. Bu yeni araçlar, müşterilerimiz için oyun değiştirici nitelikte olabilir.”

World Wide Technology Depolama Uygulama Yöneticisi Scott Webb: “Günümüzün müşterileri çeviklik ya da dayanıklılıktan taviz vermeden yüksek performans ve ölçeklenebilirlik arıyorlar. Yeni Hitachi Sanal Depolama Platformu (VSP) 5000 serisi bizlere bu talepleri ve ötesini karşılama imkânı veriyor. Hitachi VSP 5000 ile müşteriler her iş yükü, uygulama ve artık altyapıdaki iş problemlerini çözebilecek.”

ViON CEO’su Tom Frana: “Hitachi Vantara ve ViON, yıllar boyunca müşterilerin sahip olduğu verilerin gücünü fark etmesi için çalıştı. Sanallaştırma günümüz pazarında önemli ve ViON olarak, bu hafta Hitachi NEXT’te duyurulan yeni Hitachi Sanal Depolama Platformu (VSP) 5000 serisini görmekten çok memnunuz.”

EMEA:

SVA System Vertrieb Alexander GmbH Genel Müdürü Philipp Alexander: “Müşterilerimiz her geçen gün bizlere daha az kaynak ile daha çok iş yapmaları gerektiğini daha fazla söylüyor. Yeni Hitachi Sanal Depolama Platformu (VSP) 5000 serisi performans, ölçeklenebilirlik ve dayanıklılık için çıtayı yükseltirken, her iş yükü, uygulama ya da altyapıdaki iş zorluklarını çözüyor. Ek olarak, yeni Hitachi Ops Center içerisindeki yapay zekâ otomasyonu müşterilerin özel bir uzmanlık ya da eğitim olmaksızın az kaynak ile fazla iş yapmalarını sağlıyor.”

APAC:

HIS Hizmet İşleri Bölümü Başkan Yardımcısı Jack Kim: “Müşterilerimiz her geçen gün sistem aksaklık süresi riski taşımadan hız ve ölçeklenebilirliği daha da artırmamızı talep ediyor. Ölçek büyüten, yüksek performanslı NVMe mimarisi ile Hitachi Sanal Depolama Platformu (VSP) 5000 serisi eşsiz bir hız ve dayanıklılıkla müşterinin her zaman çalışmaya hazır olmasını sağlıyor. Ayrıca devasa ölçekte birleştirme ile maliyet tasarrufu sağlarken arıza yaşanma ve eşsiz veri güvenliği ile düzenlemelere uymayarak ceza alma riskini ortadan kaldırıyor. Müşterilerimiz için Hitachi VSP 5000 serisi, kazanan bir teklif.”

LGH Direktörü Suk-Hee Lee: “Müşterilerimiz yenilikçi, sınıfının en iyisi altyapı çözümlerine taviz vermeksizin ulaşmayı hak ediyor. Hitachi Vantara her seferinde isteneni yerine getirecek çözümler sunuyor. Yeni Hitachi Sanal Depolama Platformu (VSP) 5000 serisi ile Hitachi ölçek büyüten, yüksek performanslı NVMe mimarisi sunmakla kalmıyor, ihtiyaç duyacak müşterilerimiz için NVMe-oF yolunu da açıyor.”

Rakip ürünlerin yayımlanmış iddialarına karşın endüstri standardı iç testlere dayanmaktadır.

Piyasaya çıkış tarihi

Hitachi Sanal Depolama Platformu (VSP) 5000 serisi, Hitachi Ops Center ve Depolama Sanallaştırma İşletim Sistemi, bugünden itibaren piyasaya sunulmuştur