Oppo A Serisi 2020 Akıllı Telefonlar, Türkiye’de Satışa Çıktı

Dünyanın lider akıllı telefon markası OPPO’nun, “A9 2020” ve “A5 2020” modellerinin yer aldığı yeni serisi Türkiye’de satışa çıktı. Kullanıcılar OPPO’nun yeni serisi ile yüksek kaliteli telefonlara daha kolay bir şekilde ulaşabilmenin avantajını yaşayacak.

OPPO, akıllı telefon pazarına renk ve heyecan katan yeni modellerini kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. OPPO’nun orta segment akıllı telefon pazarına yönelik çıkardığı OPPO A Serisi 2020’de yer alan A9 2020 ve A5 2020 modelleri, yüksek kaliteli teknolojilere uygun fiyatlarla ulaşmayı sağlıyor. OPPO A Serisi 2020 modelleri, mükemmel fotoğrafçılık, muhteşem tasarım ve uzun ömürlü bir batarya kombinasyonu ile Z kuşağının favorisi olacak.

OPPO A Serisi 2020 hakkında konuşan OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou şunları söyledi: “İki yeni ürünümüzün bulunduğu seriyi, yeni on yılın başlangıcını kutlamak için ‘OPPO A Serisi 2020’ olarak adlandırdık. Ayrıca, A Serisinin geçen on yılını da kutlarken, yepyeni bir mobil kullanıcı jenerasyonunu karşılıyoruz. Yeni A Serisine verdiğimiz isim, önümüzdeki on yıldaki vizyonumuzu da yansıtıyor. Markanın en yeni teknolojilerini, çarpıcı tasarımını, mükemmel fotoğrafçılığını, güçlü performansını ve gençlerin ihtiyaçlarına yönelik sunduğu mükemmel çözümleri vurguluyoruz. OPPO A Serisi 2020’deki yepyeni iki modelimiz, kullanıcılara her zamankinden daha fazla özellik ve deneyim seçeneği sunuyor.”

OPPO A Serisi 2020, yaratıcılığın sınırlarını zorlayan çok amaçlı 48MP Dört Kamerası ve daha uzun süreli kullanım sağlayan 5.000 mAh’lık Ultra Bataryası ile kullanıcılara keyifli ve uzun pil ömürlü bir deneyim yaşatıyor. A9 2020 ve A5 2020 modelleri, gelişmiş özellikleri ile kullanıcılara olağanüstü bir eğlence sunarak günlük yaşamın stresini azaltıyor. Bu iki modelin muhteşem özellikleri, yaşamın olanaklarını keşfetmek için kullanıcılara ilham veriyor. Dünyayla entegre olmak isteyen, hem eğlence hem de yenilik peşinde koşan genç kullanıcılar için OPPO A Serisi 2020’de heyecan verici pek çok özellik yer alıyor. A9 2020 ve A5 2020 modelleri, çok yönlü kamera teknolojisi ile kullanıcıların yaratıcı ufkunu genişletirken, diğer tüm özellikleriyle de etkileyici bir eğlence deneyimi ve güçlü performans sunuyor.

Çok yönlü kamera teknolojisi ile daha fazla fotoğraf seçeneği

OPPO A9 2020’de, 48MP Ana Kamera + 8MP Ultra Geniş Lens + 2MP Mono Lens + 2MP Portre Lensi içeren çok amaçlı bir Dört Kamera kurulumu bulunuyor. OPPO A5 2020 modeli de çok amaçlı Dört Kamera kurulumu ve 12MP Ana Kamerası ile birlikte geliyor. Bu özellikler, Ultra Gece Modu 2.0 ve bir dizi sanatsal portre stilini içeren tüm çekim açıları ve senaryoları için kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kullanım sunuyor.

48MP ana lens, daha yüksek çözünürlükle görüntü netliğini artırarak, daha fazla ayrıntı yakalamaya ve daha net fotoğraflar çekmeye yardımcı oluyor. 8MP 119° ultra geniş açılı mercek, resim kompozisyonu ve ifadesi açısından daha fazla çeşitlilik sunuyor.Böylece küçük bir alanda bile daha geniş açılı bir çekim yapmak mümkün hale geliyor. Mono Objektif ve Portre Objektif özellikleri, kullanıcıların portre çekimlerine retro, grenli ve atmosferik filtreler eklemelerine, kişiselleştirilmiş görüntüler yaratmalarına ve mobil fotoğrafçılık trendlerine özgü yeni stiller keşfetmeye imkân veriyor.

Ultra Gece Modu 2.0 özelliği, fotoğraf gürültüsünü azaltırken, HDR ve Çoklu Çerçeve Teknolojisi, insan gözünün algılayabileceği parlaklığı ve ayrıntıyı aşan gece manzaralarını çekmeyi mümkün kılıyor. Fotoğraf sırasında insanlar çevrelerinden ayrı olarak işlendiğinden, yüzler parlak ve ayrıntılı görünürken, arka plan ışığı parlaması büyük ölçüde azalıyor. Şehir ışıkları veya karanlık gece koşulları daha parlak ve net oluyor. Ultra Gece Modu 2.0, ultra geniş açılı fotoğraflar çekerken bile mükemmel bir şekilde performans sunuyor.

A9 2020, 16MP selfie kamerası ile donatılırken, A5 2020 modelinde ise 8MP selfie kamera bulunuyor. Her iki selfie kamerası da, fotoğraflarda en yeni trendlere göre kişiselleştirme sağlamak için Yapay Zekâ Güzelleştirme teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji cilt tonu, yaş, cinsiyet ve ten rengi gibi özellikleri otomatik olarak tanımlıyor. Kişiselleştirilmiş güzelleştirme teknolojisinin uygulandığı çekimlerde kullanıcılar farklılaşıyor. Cilt üzerindeki lekeleri yumuşatan yepyeni bir algoritma ile kullanıcılar makyaja gerek duymadan daha iyi bir görünüme sahip oluyor.

OPPO’nun en son stabilizasyon teknolojisi, iki yeni telefondaki yerleşik bir jiroskop ile kullanıcıların yüksek kaliteli aksiyon videosu çekebilme hayalini gerçek haline getiriyor. Koşarken, yürürken, bisiklete binerken ve daha pek çok aksiyon sırasında daha istikrarlı bir çekim yapılabiliyor. Kullanıcılar, tek bir düğmeye basarak içinde bulunduğumuz kısa film uygulamaları çağında göz alıcı içerikler oluşturabiliyor. Kullanıcıların videolarını, gelişmiş video filtreleri de destekliyor.

Hem çekici hem de kullanıcı dostu akıllı tasarım

OPPO A Serisi 2020, daha iyi bir görünüm ve kullanıcı deneyimi için, önceki nesillere göre yüzde 31,4 küçülmeyle yepyeni ve daha kompakt bir su damlası ekranına sahip oldu. Ürünler, 6.5” tam ekran, üçüncü nesilden iki kat daha sert olan ve çizilmelere daha iyi direnç sağlayan sertleştirilmiş Corning® Gorilla® Glass 3+ kullanılan yüzde 89 ekran / gövde oranı ile dikkat çekiyor. Güneş Işığı Ekranı sayesinde ışık altında bile ekran okunabilirliği artıyor. Ayrıca loş veya karanlık ortamlarda gerçek renklerin parlamasını sağlamakla birlikte, mavi ışık filtresi göz yorgunluğunu azaltarak kullanıcıların düşük ışıkta görüşlerini daha iyi koruyor.

OPPO A9 2020’nin, daha canlı ve göz alıcı bir görünüm için 3D degrade tasarımları bulunuyor.Her iki telefon da,daha ince görünen ve ele rahatça oturan dört kavisli 3D katmandan yapıldı. Bu yapının, farklı açılardan ve farklı ışıklandırmalardan çok tonlu, parlak renk veren Nano ölçekli desenleri de bulunuyor.

Olağanüstü deneyim ve performans için üstün donanım ve yazılım

Yüksek kapasiteli 5000mAh batarya, 19 saat kesintisiz çalışmayı destekleyebilen gün boyu kullanım sağlıyor. Batarya ayrıca, aktif, hareket halindeki kullanıcıları hızlı şarj bitmesi endişelerinden kurtarıp, geri şarj işlemini de gerçekleştirebiliyor.

OPPO A Serisi 2020, yüksek ses seviyesi ve gelişmiş ses kalitesi sunan Çift Stereo Hoparlörü ile birlikte geliyor. Ses, sürükleyici bir surround ses efekti ile daha net duyuluyor. Dolby Atmos® ses efektleri, her zaman ve her yerde etkileyici, heyecan verici sesler, videolar ve oyun deneyimleri için kullanılıyor. OPPO A Serisi 2020’de ayrıca, daha heyecan verici, gerçekçi ve etkileyici bir ses deneyimi yaratan yönsel teknolojilerin yanı sıra üstün ses kalitesi sağlayan Hi-Res Ses Sertifikası da bulunuyor.

OPPO A Serisi 2020 bunların yanı sıra, 8 çekirdekli 64 bit işlemcili Qualcomm Snapdragon 665 platformu sayesinde ultra güçlü bir performans sunuyor. Snapdragon 450 kullanan önceki AX7 ile karşılaştırıldığında, A9 2020’nin işlemcisi yüzde 40, GPU’su yüzde 100’den daha fazla oranda performans sağlıyor. Özellikle oyun deneyimi için Game Boost 2.0 hızlandırıcı teknolojisi, genel olarak daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunarak, dokunmatik ekran gecikmesini azaltıyor. Ayrıca yıldırım hızında oyun yanıtı sağlayan gelişmiş Frame Boost ve Touch Boost özelliklerini sunuyor. Frame Boost, telefonun aşırı ısınmasını veya çok fazla güç kullanmasını önlerken, gecikme ve oyun gecikmesini çözmek için de telefonun operasyonlarının gerçek zamanlı izlenmesini sağlıyor. Dokunmatik Güçlendirme, oyun oynarken dokunmatik ekranın duyarlılığına özel ayarlamalar yapıyor ve uygulamaları çalıştırırken dokunmatik ekranın hassasiyetini artırıyor; böylece telefon daha hızlı ve daha duyarlı hale geliyor.

OPPO A Serisi 2020 akıllı telefonları, Android 9.0 tabanlı ColorOS 6 ile çalışıyor ve uzun süreli kullanımdan sonra bile şık, zarif ve rahat bir görüntü deneyimi sunuyor. Parmak izi ve yüz kilidini açma özelliklerinin yanı sıra, bu işletim sistemi; Smart Assistant, Riding Mode, Music Party ve Gesture Navigation gibi kullanıcı rahatlığını, güvenliği artıran bir dizi akıllı işlev ile birlikte geliyor.

Bunlarla birlikte, 128 GB yüksek kapasiteli, çok yönlü bellek seçeneklerinin yanı sıra 256 GB’a kadar belleği destekleyebilen iki kartlı yuva (Sim + MicroSD) özelliği, hayatın güzel anlarını kaydetmek için daha fazla alan sağlıyor.

OPPO A 2020 Serisi’nde yer alan A5 2020 modeli “Işıltılı Beyaz” ve“Parlak Siyah”, A9 2020 modeli ise “Deniz Yeşili”, “Uzay Moru” renk seçenekleri ile Türkiye pazarında yerini aldı. A5 2020, 1999TL ve A9 2020, 2699 TL KDV dahil tavsiye edilen tüketici fiyatı ile zincir mağazalarda ve operatörlerde kullanıcıların beğenisine sunuldu.