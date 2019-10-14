Türkiye’nin Yerli ve Milli Siber Güvenlik Robotu ATAR GITEX 2019’da Büyük İlgi Gördü

ATAR Labs, Red Herring Top 100 Global ve Cyber Defense Global Awards gibi prestijli ödüllerle başarısını perçinleyen siber güvenlik robotu ATAR’ı GITEX 2019’da dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla buluşturdu.

Türkiye’nin yerli ve milli siber güvenlik robotunu geliştiren ATAR Labs, Dubai’de 6-10 Ekim tarihlerinde düzenlenen GITEX Teknoloji Haftası’na katıldı. ATAR Labs fuarda, Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde oluşturulan ve yerli üreticilere destek vererek ülkemizde siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesini hedefleyen Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi’nin çatısı altında yer alarak, ödüllü siber güvenlik çözümlerini tanıttı.

ATAR Labs CEO’su Burak Dayıoğlu, GITEX’in, Ortadoğu’nun en büyük ve dünyanın en önemli Bilgi ve İletişim Teknolojileri etkinliklerinden biri olduğunu belirterek, “Siber güvenlik alanında derinlemesine tecrübeye sahip bir ekiple yüzde 100 yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz siber güvenlik robotu ATAR, dünya pazarında giderek daha fazla ilgi topluyor ve ülkemizin gururu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İleri düzey otomasyon teknolojisi sayesinde güvenlik operasyon merkezlerindeki iş yükünü kayda değer ölçüde azaltarak verimlilik ve maliyet tasarrufu sağlayan ATAR’ı, başta Arap Yarımadası, Kuzey Afrika ve Ortadoğu olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden katılımcı ve ziyaretçilerle buluşturduk. Şirketimize ve ATAR’a yönelen büyük ilgiden çok mutlu olduk. Aynı zamanda bu talep, gelecekteki çalışmalar için de yönlendirici ve motive edici oldu. 2019 yılına girerken hedefimizi, globalde büyüyerek, ihracat faaliyetlerini artırmak olarak belirlemiştik. GITEX’te geliştirdiğimiz ilişkiler ve önümüze çıkan iş birliği fırsatlarının, bu hedefimizi gerçekleştirme yolunda çok önemli avantaja dönüşeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Ödüllü SOAR Platformu: ATAR

2017 yılında Bilkent Cyberpark’ta kurulan ATAR Labs, Diffusion Capital Partners’tan aldığı 2,5 milyon Euro tohum yatırımıyla Türkiye’nin ilk ve tek siber güvenlik operasyon merkezi yazılımını geliştirdi. ATAR, 2018 yılında kendi alanlarında ezber bozan inovasyonlar gerçekleştiren girişimlerin seçildiği Red Herring Top 100 Global listesine girdi. ATAR ayrıca, Defense Magazine tarafından verilen Cyber Defense Global Awards ödüllerinde ‘Son Teknoloji SOAR’ ödülüne layık görüldü.