ESET’ten şirketlere ödüllü koruma

Siber güvenlikte dünya lideri olan ESET, Endpoint Security çözümüyle SE Labs’ın 2021 Birinci Çeyrek Kurumsal Uç Nokta Koruma testinde en iyi ödül olan AAA ödülüne layık görüldü. ESET, 2020 yılının birinci çeyreğinde ve üçüncü çeyreğinde aldığı AAA ödülünü üçüncü kez almaya hak kazandı.

Önde gelen bağımsız bir test kurumu olan SE Labs, saldırıları algılamak ve ihlallere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanan ürünleri ve hizmetleri değerlendirerek bilgi teknolojisi güvenliğini artırmayı hedefliyor. Ürünlerin gerçek zamanlı olarak tehditleri algılama ve tehditlere karşı koruma konusunda ne kadar etkili olduğunu değerlendirmek amacıyla 2021 yılı Ocak ve Mart ayları arasında dokuz uç nokta güvenliği çözümünü test etti. ESET Endpoint Security, test edilen çözümler arasında 1.116 toplam doğruluk oranıyla ikinci en yüksek skora (%99) sahip oldu.

ESET Endpoint Security, sağlam bir virüs karşıtı ve ağ güvenliği yazılımının birleşimiyle, şirketleri korumak üzere tasarlandı. Test kapsamında ESET Endpoint Security, birçok hedefe yönelik saldırıya ve gerçek dünyadaki yaygın internet tabanlı tehditlere maruz bırakıldı. Sonuçlar, ESET Endpoint Security’nin kötü amaçlı URL’leri engelleme, ihlallerle mücadele etme ve yasal uygulamaları, internet sitelerini doğru bir şekilde sınıflandırma konusunda etkili olduğunu gösteriyor.

ESET’in hedefi en iyi ve en son teknoloji sunmak

ESET Tehdit Algılama Laboratuvarları Sorumlusu Jiri Kropáč bu başarıyı şöyle yorumladı: “SE Labs tarafından üçüncü kez AAA ödülüne layık görülmekten mutluluk duyuyoruz. Bu ödül, kurumsal müşterilerimize en iyi virüs karşıtı ve siber güvenlik çözümleri sunma konusundaki kararlılığımızı gösteriyor ve giderek daha karmaşıklaşan tehdit dünyasında sağlam ve güvenilir ürünler sunma konusundaki tutarlı çabalarımızın altını çiziyor. Gerçek dünya ortamlarında çözümlerimizin test edilmesi, kötü amaçlı aktörler ve siber saldırılar söz konusu olduğunda kullanıcılarımıza şirketlerinin, verilerinin ve çalışanlarının mümkün olan en iyi ellerde olduğunu kanıtlamamız açısından önemli. Dünya genelinde şirketler için siber güvenlik en üst sırada yer alan önceliklerden ve ESET olarak kuruluşlara mümkün olan en iyi nitelikte son teknolojiyi sunabilmekten gurur duyuyoruz.”