Anneler Günü Alışverişlerinde %127 Artış

Özel günlerin pandeminin gölgesinde kutlandığı bu zorlu dönemde tüketicinin online alışverişe olan eğilimi, Anneler Günü alışverişlerinde de etkisini gösterdi. Yenilikçi ödeme ve güvenli alışveriş çözümleriyle online alışverişi hem alıcılar hem satıcılar için kolaylaştıran iyzico, Anneler Günü’nün online alışveriş istatistiklerini paylaştı.

Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan Anneler Günü, pandemi koşullarına rağmen bu sene de unutulmadı. iyzico’nun Anneler Günü istatistiklerine göre temassız ödeme avantajı sunarak sosyal izolasyonu destekleyen online alışverişte, alışveriş hacmi ve işlem adetleri artış gösterdi.

Harcamalar arttı

2021 Anneler Günü’nde alışveriş hacmi ve işlem adetleri önceki yıla göre 2 kat artışla gerçekleşti. Harcamaların hacmi %136 oranında artarken, işlem adetleri %127 artış gösterdi. Banka kartı ve kredi kartı oranında değişiklik olmamakla birlikte banka kartı kullanımı %41’e ulaştı.

Tek çekim tercih edildi

2020 yılında %30 oranında olan kredi kartı taksitli işlem hacmi bu yıl %36’ya ulaştı. Kredi kartıyla yapılan tek çekim işlemlerin adeti, %2 oranında artış oldu. Bu yıl Anneler Günü’nde kredi kartıyla yapılan işlem adetlerinin %85’i tek çekim gerçekleşti.

Türkiye, anneleri çiçekle mutlu etti

Alışveriş kategorilerinde önceki yılın Anneler Günü dönemine göre değişim olmamakla birlikte çeşitli giyim ve aksesuar mağazaları, gündelik eşya mağazaları ve çiçek kategorilerinde işlem hacmi bazında artış oldu. Giyim ve gündelik eşya kategorisindeki işlem hacimleri yaklaşık 2 kat, çiçek ve dayanıklı tüketim malları kategorisindeki işlem hacimleri ise 4 kat artış gösterdi.

Kadınlar sepetleri doldurdu

Erkeklerin sepet tutarı önceki yıla göre 10 TL azalıp 249 TL olurken, kadınların sepet tutarında artış oldu. Kadınlar sepetlerini ortalama 30 TL daha fazla doldurarak 250 TL’ye ulaştı. Erkekler %5’lik artışla kredi kartıyla yaptıkları işlemlerin %29’unu taksitli gerçekleştirirken, kadınlar %4’lük artışla kredi kartı işlemlerinin %27’sini taksitli gerçekleştirdi.

Alışverişte mobil yükselişte

Erkeklerin mobil cihazlar aracılığıyla yaptığı online alışverişte önceki yıl 155 TL olan ortalama sepet tutarı 169 TL’ye; kadınların 100 TL olan ortalama sepet tutarı ise 125 TL’ye yükseldi. Erkeklerin mobil cihazlardan yaptıkları alışverişte işlem adedi %114 artarken, kadınlarda bu oran %83 olarak gerçekleşti.

Mobil cihazların tercih edilme oranı %8 artarak %60’a ulaşmış olmakla birlikte işlem hacimlerinin %62’si halen masaüstü bilgisayarlar aracılığıyla gerçekleşiyor. Mobil cihazların sepet ortalaması 100 TL’den 125 TL’ye; masaüstü bilgisayarlar ile yapılan alışverişlerin sepet ortalaması ise 260 TL’den 300 TL’ye yükseldi.