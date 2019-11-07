Ericsson Araştırma Laboratuvarı, Geleceğin Teknolojilerini Keşfetmek İçin Bilişim Camiasını Bir Araya Getirdi

Ericsson Araştırma Türkiye Laboratuvarı’nın açılışının birinci yılında ‘Ericsson Araştırma-Türkiye’ etkinliği düzenlendi. Katılımcılar etkinlikte araştırma alanında önemli konuşmacıların yer aldığı sunumlara ve geleceğe yönelik çeşitli öngörülerin paylaşıldığı teknoloji forumlarına katılma fırsatı buldular.

Ericsson (NASDAQ:ERIC), Ericsson Araştırma Türkiye Laboratuvarı’nın açılışının birinci yılında sektör temsilcilerini bir araya getiren “Ericsson Araştırma Etkinliği”ni düzenlendi. Etkinliğe Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve İsveç Başkonsolosu Peter Ericson’un yanı sıra akademisyenler, operatörler, KOBİ’ler, kamu kurumları ve Ericsson Araştırma yöneticileri de katıldı.

Etkinlik kapsamında önümüzdeki on yılı şekillendirecek bilişim teknolojileriyle ilgili en yeni araştırma konuları ve araştırma sonuçları da paylaşıldı. Etkinlikte ‘5G Evrimi ve Ötesi’, ‘Sıfır Dokunuş Otomasyon’, ‘Endüstriyel Nesnelerin İnterneti’ ve ‘Güvenlik ve Güvenilirlik’ konularını içeren çeşitli paralel teknoloji oturumları da yer aldı.

Bilişim sektöründe araştırmaya teşvik ediyor

Ericsson’ın araştırma faaliyetleri kapsamındaki 11’inci ülke laboratuvarı olan ‘Ericsson Türkiye Araştırma Laboratuvarı’ 2018 yılında kapılarını açtı. Açılışından bir yıl sonra Türkiye Araştırma Etkinliği’ne ev sahipliği yapması, laboratuvarın bilimsel üretime, teknolojik bilgi birikimine yaptığı katkıların yanı sıra bilişim sektöründe araştırmaya teşvik etmesi bakımından da önem taşıyor.

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın konuyla ilgili olarak “Ericsson Araştırma Türkiye Laboratuvarı, teknolojik bilgi anlamında geleceğe katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ericsson olarak kurduğumuz bu Laboratuvarı Türkiye’mizin teknolojik yükselişine katkı sağlayacak en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriyoruz. Laboratuvar, yenilikçi çalışma konuları ile Türk araştırmacılara bilimsel makaleler ve patentler yayınlama fırsatı sunuyor; global ölçekteki araştırmalara ve standartlara ise doğrudan katkıda bulunuyor. Bu Laboratuvarın Türkiye’nin geleceğine, girişimci ruhuna ve büyük yeteneklerin ortaya çıkmasına öncülük edeceğine inanmaktayım.” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ise şunları söyledi: “Ülkemiz için son derece önemli olduğunu düşündüğüm Ericsson Araştırma Laboratuvarı’nın ilk yılında böyle bir etkinlikle sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum.82 milyon kişinin yaşadığı büyük bir ülkeyiz. Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımızda 10-15 yaş daha genç bir nüfusa sahibiz. Bunun Ar-Ge ve inovasyon alanında en önemli avantajlarımızdan biri olduğunu düşünüyoruz. Bugün burada olmamızı sağlayan, Ericsson’ın dünyada yürüttüğü ileri düzey araştırma çalışmalarından birini de Türkiye merkezli olarak yürütmesine vesile olan TÜBİTAK 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı bizim en çok önem verdiğimiz konulardan biri. Küresel düzeyde araştırmalarını Türkiye’de yapan firmalara yenilerini eklemeyi hedefliyoruz.”