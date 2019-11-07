Veri İhlaline Neden Olan 7 Durum

KVKK ve GDPR ile birlikte şirketlerin veri güvenliğine yönelik hassasiyeti daha da artış gösteriyor. Bu bağlamda veri ihlalleri, şirketler için öncelikli konular arasında yer almaya başladı. Siber Asist Hukuk Danışmanı Beliz Özkırım, bir şirketin verilerinin ihlal edilebileceği 7 öncelikli duruma dikkat çekiyor.

Ciddi yaptırımlara sahip olan KVKK ve GDPR, şirketlere verilerin güvenliği konusunda önemli sorumluluklar yüklüyor. Verilerin güvenliğine yönelik hassas davranan şirketler için sistemlerinin ve verilerinin tehlikeye girebileceği birçok ihtimal bulunuyor. Veri ihlaline neden olan asıl kaynak olarak siber suçlular görülse de işin arka planında başka birçok faktör yer alıyor. Şirketler için KVKK ve GDPR uyum danışmanlığı hizmeti sunan Siber Asist’in Hukuk Danışmanı Beliz Özkırım’a göre, şirketlerde veri ihlallerine neden olabilecek 7 duruma dikkat edilmesi gerekiyor.