Ericsson ve UNICEF okullardaki internet bağlantısının haritasını çıkarmak için dünya çapında bir iş birliği başlattı

Üç yıl sürmesi planlanan ve 35 ülkedeki bağlantı eksiklerini belirlemeye yönelik girişimle, tüm okulların internete bağlanmasına yönelik ilk adım atılıyor.

Ericsson(NASDAQ: ERIC) ve UNICEF, 2023 yılının sonuna kadar devam edecek ve 35 ülkedeki okulların internet haritasının çıkarılmasına yönelik küresel bir işbirliğine imza attı. Bu ilk adım, okulların ve bağlı toplulukların internet bağlantısının haritasını çıkarırken, tüm çocuklara dijital öğrenim fırsatlarına erişim sağlamak açısından büyük önem taşıyor.

Geçtiğimiz yıl Giga girşiminin birparçası olarak ortaya çıkan bu çalışma, UNICEF ve ITU (International Telecommunication Union – Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) iş birliği ile tüm okulların internete bağlanmasını amaçlıyor. Milyonlarca dolarlık taahhütle girişimin ilk özel sektör ortağı olan Ericsson, Küresel UNICEF Ortağı olarak okulların bağlantı haritasını çıkaracak.

ITU’ye göre şu anda dünyada 360 milyon gencin internet erişimi bulunmuyor. Bu, öğrenim kaynaklarının yetersiz olmasına ve en savunmasız durumda olan çocukların ve gençlerin fırsatlardan daha az faydalanabilmelerine neden oluyor. Gelişmiş bağlanabilirlik, çocukların ve gençlerin bilgiye, fırsatlara ve seçeneklere erişimlerini artırırken, öğrencilerin kendi geleceklerini şekillendirecek sürecin bir parçası olmalarını sağlayacak.

UNICEF İş Ortaklıklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Charlotte Petri Gornitzka, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Derinleşen dijital uçurum COVID-19 salgınının sebep olduğu birçok eşitsizlikten sadece biri. Okulların kapanması, uzaktan eğitimle ilgili sıkıntılarla birleştiğinde dünya genelinde birçok çocuğun eğitimini altüst etti. Ericsson ile ortaklığımız bizi tüm çocuklara ve gençlere dijital öğrenim fırsatlarına erişim sağlamaya bir adım daha yaklaştıracak.”

Ericsson, sağladığı finansmana ek olarak, okullardaki bağlantı haritasının çıkarılmasını hızlandırmak için veri mühendisliği ve veri bilimi kapasitesi için kaynak ayıracak. Ericsson, özellikle gerçek zamanlı okul bağlantı verilerinin toplanması, doğrulanması, analizi, izlenmesi ve görselleştirilmesine yardımcı olacak.

Haritalama yoluyla elde edilen veriler, kamu kurumlarının ve özel sektörün çocuklar ve gençlerin öğrenimini destekleyen dijital çözümler tasarlamalarına ve uygulamalarına olanak tanıyacak. Ericsson, Giga girişiminin hedeflerini daha da geliştirmek için kapsamlı müşteri tabanından da faydalanacak.

Ericsson Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sorumluluktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Heather Johnson, “Teknoloji uzmanlığımız, küresel ölçeğimiz, kamu ve özel iş birliklerindeki onlarca yıllık deneyimimiz ve öğrencilerle eğitimcileri birbirine bağlayan kanıtlanmış çözümlerimiz nedeniyle, Ericsson olarak bu önemli sorunun ele alınmasına yardımcı olacak en önemli ortak olarak konumlandırıldık. UNICEF ve ITU gibi ortaklarla birlikte çalışmak, okullardaki bağlantıların potansiyel etkisini güçlendiriyor ve küresel olarak dijital uçurumun kapatılmasına yardımcı olacak önemli bir somut adım atılıyor” dedi.

ITU Telekomünikasyon Geliştirme Bürosu Direktörü Doreen Bogdan-Martin, “ITU, hayati önem taşıyan dünyadaki tüm okulları birbirine bağlama misyonuna sahip olduğu uzun geçmişe dayalı teknoloji danışmanlığı ve düzenleyici uzmanlığını getiriyor. Ericsson’ın Giga’ya katılmasından ve tüm okulların birbirine bağlanması hayalini gerçeğe dönüştürmek için gerekli haritalama araçlarının oluşturulmasına yardımcı olmasından büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

UNICEF-Ericsson işbirliği, gençlere dijital ekonomiye tamamen ve anlamlı bir şekilde katılabilmeleri için dijital beceriler kazandırmayı amaçlayan Generation Unlimited’in ‘’Dijital Bağlantıda Küresel Atılım Oluşturma’’ girişimine büyük katkıda bulunuyor. Generation Unlimited, gençler için genişletilmiş eğitim, öğretim ve istihdam fırsatlarına yönelik acil ihtiyaçların karşılanması için oluşturulmuş küresel çok sektörlü bir ortaklık. Ayrıca bu iş birliği, UNICEF’in çocukların öğrenime devam etmelerini sağlamak için küresel eylem çağrısında bulunan ve böylece kırsal ve uzak bölgelerdeki internet bağlantısının önceliklendirilmesini gerektiren güncel COVID-19 eylem planını da destekliyor.