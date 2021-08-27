Samsung yeni nesil giyilebilir cihazlar için sektörde ilk 5nm işlemciyi geliştirdi

Samsung’un tanıttığı, şimdiye kadar üretilen en küçük form faktörüne sahip yeni Exynos W920 işlemci, sektörde yüksek performans ve verimlilik sunuyor.

İleri yarı iletken teknolojisinde dünya liderlerinden Samsung Electronics, giyilebilir cihazlar için geliştirdiği en yeni işlemcisi Exynos W920’yi tanıttı. Yeni işlemci, aynı zamanda gelişmiş 5 nanometrelik (nm) ekstrem ultraviyole (EUV) işlemci noduyla sektörde bir ilki gerçekleştiriyor, yeni nesil giyilebilir cihazlar için gereken en güçlü ve en verimli performansı sağlıyor.

Exynos W920 çift Arm® Cortex®– A55 çekirdeği ile yüksek performansın yanı sıra enerji tasarrufu da sunuyor. Arm Mali™-G68 GPU ise bir önceki modele kıyasla yüzde 20 daha iyi bir CPU performansı ile on kat daha iyi grafik performansı sağlıyor. İyileştirilmiş çekirdekleri ve performansı sayesinde özellikle giyilebilir cihaz ekranlarında uygulamaların daha hızlı açılmasını sağlayan Exynos W920 qHD (960×540), daha etkileşimli ve göz alıcı üç boyutlu grafiklere sahip bir kullanıcı arayüzü (GUI) sunuyor.

En yeni özelliklere ve genişletmelere sahip olan Exynos W920, Fan-Out Panel Level Packaging (FO-PLP) yani “Panel Tipi Çıkış Yelpazesi Devre Paketi” ile şimdiye kadar giyilebilir cihazlar için kullanılan en küçük boyutlu işlemci. Bu teknoloji sayesinde; Exynos W920, güç yönetimi IC (PMIC), LPDDR4 ve gömülü multimedya kartı (eMMC) aynı pakette SiP-ePoP konfigürasyonuyla kullanılıyor. İşlemcinin bu sayede elde edilen kompakt boyutuyla akıllı saatlerde daha büyük piller kullanılabiliyor veya daha şık ve ince bir tasarım elde edilebiliyor.

Saatin kaç olduğuna, bildirimlere, çağrı geçmişine ve diğer unsurlara saati uykudan uyandırmaya gerek kalmadan zahmetsizce bakılabilmesini sağlayan Sürekli Açık Ekran (AOD) özelliği, giyilebilir cihazlar ve özellikle akıllı saatler için yaygın olarak tercih ediliyor. W920 işlemci de ana CPU’yu çalıştırmak yerine, düşük güç tüketen özel ekran işlemcisi Cortex-M55’i etkinleştirerek bir önceki Exynos modeline kıyasla AOD modunda ekran güç tüketimini azaltıyor. Exynos W920 ayrıca, açık havadaki egzersizlerde hızı, mesafeyi ve yüksekliği takip edebilen (GNSS) L1 Küresel Navigasyon Uydu Sistemine de sahip.

Samsung’un Google iş birliği ile oluşturduğu yeni birleşik giyilebilir platformunu da destekleyen Exynos W920 işlemci, ilk olarak yakında piyasaya sunulacak olan Galaxy Watch modelinde kullanılacak.

Samsung Electronics Sistem LSI Pazarlama Birimi Başkan Yardımcısı Harry Cho, “Akıllı saatler ve giyilebilir cihazlar artık yalnızca gösterişli birer eşya değil. Akıllı saatler zinde, güvende ve güncel kalabilmemiz için yaşam tarzlarımızın bir parçası haline geldi. Exynos W920 işlemci sayesinde ileride geliştireceğimiz giyilebilir cihazlar, görsel anlamda cazip kullanıcı arayüzüne sahip uygulamaları çalıştırırken daha hassas bir kullanıcı deneyimi de sunacak.” diye konuştu.