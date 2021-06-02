Vitel ve Extreme Networks’ten Olağanüstü Ağ Teknolojileri Zirvesi2

Vitel Ağ Teknolojileri Zirvesinde, stratejik iş ortağı Extreme Networks ile dijitalleşmenin gücünü kullanarak sektör lideri olmanın ipuçlarını açıkladı. Bilişim sektörünün yakından tanıdığı Dr. Sertaç Doğanay’ın moderatörlüğünde gerçekleşen çevrimiçi etkinlikte yeni nesil işletmelerin dijital kimliklerin tüm yönleri ile ele alındı.

Extreme Networks ve Katma Değerli İş Ortağı Vitel, Olağanüstü Ağ Teknolojileri Zirvesi 2 etkinliğinde Türk iş dünyasının dijital liderlerine hızlı büyümenin formülünü açıkladı. Bilişim sektörünün yakından tanıdığı Dr. Sertaç Doğanay’ın moderatörlüğünde gerçekleşen çevrimiçi etkinlikte yeni nesil işletmelere, yapay zeka destekli bulut tabanlı ağ teknolojileri ile rekabette öne geçmenin sırları anlatıldı.

İş sürekliliğinden İş Çevikliğine Geçiş

Geleceğe yön verecek olan akıllı işletmelere ağ teknolojileri alanındaki en yeni trendlerin anlatıldığı organizasyonda; iş sürekliliğinden iş çevikliğine geçiş modeli de tüm yönleri ile masaya yatırıldı.

2021 yılında ağ teknolojilerine yatırım yapan dijital liderlerin kazançlı çıkacağını belirten Vitel Ürün Müdürü Yiğit Hoşbay, pandemi sonrası çağın ritmine uyumlu yeni nesil dinamik işletmelere “bulut tabanlı akılı ağlara yatırım” çağrısında bulundu.

Değişime hızla ayak uyduran, yeniliklere açık ve çevik işletmelerin zirve yolunda ön saflarda yer alacağını belirten Hoşbay, “Ağ altyapısını güçlendiren şirketler, gelecekteki potansiyel sorunlarla daha büyük bir özgüven ile mücadele ede edebilme yeteneğine sahip olacak. Esnek ve dinamik bir yapıya kavuşan kurumlar, zirve yolculuğunda liderlik koltuğuna oturacak” dedi.

Stratejik iş ortağı Extreme Networks’ün Kurumsal Ağ Yönetimi uygulamasının, ağda bulunan tüm kullanıcı ve cihazlar için eksiksiz bir vizibilite sağladığına, tüm cihaz ve alanlarda tümleşik bir politika yönetimine imkan tanıdığına dikkat çeken Yiğit Hoşbay Extreme Networks’ün “ExtremeCloud IQ çözümü hakkında şu bilgileri verdi:

Dördüncü Nesil Bulut Hizmetleri Mimarisi

“Dünya çapındaki kurum ve işletmeler, sıradan ve zaman harcayıcı operasyonel görevlerle uğraşmak yerine gerçekten önemli olana odaklanmak için; ağ̆ yapılarını, kurulumdan bakıma kadar her noktasında düzene sokmanın yeni yollaını arıyor. Bu ihtiyaçlar, Bölgesel Veri Merkezi başına yüz milyonlarca istemciyi ve milyonlarca altyapı cihazını destekleyebilen Extreme’in dördüncü nesil Bulut Hizmetleri mimarisini kullanarak karşılanabilir. ExtremeCloud IQ, kablolu ve kablosuz ağ yönetimi, detaylı işletme analizleri, lokasyon izleme, kablosuz güvenlik, sorunsuz IoT geçişi ve misafir kullanıcı erişimi ile tek bir kullanıcı ara yüzünden misafir kullanıcı yönetimi sağlayan tek bir platformdur.

ExtremeCloud IQ, gelişmiş detaylı analiz, vizibilite ve kontrol ve BT yöneticilerine sağladığı yeni otomasyon yetenekleriyle kurumların tüm iş ihtiyaçlarına cevap veriyor. Kurumsal ağ yönetimi uygulaması, ağda bulunan tüm kullanıcı ve cihazlar için eksiksiz bir vizibilite sağlarken, tüm cihaz ve alanlarda tümleşik bir politika yönetimine izin veriyor. ExtremeCloud IQ aynı zamanda şirketin bulutta duran cihazları tarafından her gün üretilen 3PB boyutundaki veriden elde edilen aksiyon alınabilir detaylı analizler sağlamak için makine öğrenimi ve yapay zeka özelliklerini de kullanıyor. Buna ilaveten, yeni Co-Pilot özelliği, BT yöneticilerinin destek çağrılarını çözmek için ihtiyaç duyduğu içerik toplama miktarını büyük oranda düşüren otomasyon yetenekleri sunuyor.”

Extreme Networks ve Vitel ev sahipliğinde geliştirilen dijital dönüşüm etkinliği Extreme ile Kahoot Oynayalım Ödülleri Kapalım Yarışması ile son buldu.