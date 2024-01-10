Fintek dünyasında 100 günde bir devrim

Yenilikçi çözümleriyle finansal teknolojiler sektörüne yön veren Pionr, hızla değişen iş dünyasında işletmelerin finansal süreçlerini basitleştirmeye, karşılaştıkları finansal zorlukların kolayca üstesinden gelmelerine ve daha bilinçli karar almalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

100 günde fintek şirketi kuruyor

Finansal teknolojiler alanında Türkiye’nin önde gelen şirketleri arasında yer alan Pionr, çığır açan yenilikleri, müşteri merkezli yaklaşımı, üstün teknolojileri ve bilgi birikimiyle fintek sektörünü yeniden şekillendirerek işletmeleri öncü girişimlere dönüştürüyor ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyor. Pionr’ın finansal teknoloji çözümleri, bağlamsal avantajlarıyla bankacılık sektörünü yeniden tanımlıyor, yeni müşteri taleplerini karşılıyor ve teknoloji trendlerine uyum sağlıyor. Kapsamlı operasyonel destek ve stratejik yatırımlarla işletmelerin yerel olarak büyümesini teşvik ediyor. Güçlü temellere dayandırılmış süreçlerle Pionr, stratejilerin belirlenmesinden faaliyete geçme aşamasına kadar yalnızca 100 gün içinde bir fintek girişimini hayata geçirebiliyor. Şirketin bütünsel yaklaşımı, işletmeleri ve bireyleri güçlendirerek yeni girişimlerin önünü açarak hızlandırıyor ve dijital sektörlerde ekonomik büyümeye katkıda bulunuyor.

Finansal teknolojiler alanında çığır açan çözümlerle işletmelere değer kattıklarının altını çizen Pionr Kurucu ve CEO’su Yakup Sezer, “Pionr olarak çözümlerimizle finansal teknolojiler alanında devrim yaratmaya hazırlanıyoruz. Yalnızca finansal hizmetler sunmayı değil aynı zamanda dünya genelinde küçükten büyüğe tüm işletmelere değer katarak finansal süreçlerini basitleştirmeyi ve günümüzün hızla değişen dinamik ortamında başarıya ulaşmaları için desteklemeyi amaçlıyoruz.

Küresel varlığını güçlendirmeyi hedefliyor

Bu doğrultuda önümüzdeki 5 yıl içinde gerekli lisansları alarak çözüm ve hizmetlerimizi en az 10 farklı fintek sektörüne yaymayı ve Türkiye ile benzer yapıda olan 10’un üzerinde ülkeye taşımayı amaçlıyoruz” dedi.

Şirket 2027 yılına kadar, ödeme, sigorta, emlak, yatırım, akıllı harcama, dijital bankacılık, kripto para ve medya dahil olmak üzere en az 10 farklı finansal teknoloji alanında aktif olarak faaliyet göstermeyi amaçlıyor. Genişleme stratejisi en az iki farklı alanda kendi lisansına sahip olma hedefiyle çeşitli ülkelerde lisans almaya odaklanıyor.

Pionr aynı zamanda önümüzdeki beş yıllık dönemde 6 gelişmekte olan pazarda 20 milyon dolar yatırım yapmayı, 7 girişimi kurup büyütmeyi ve en az 2 lisansa sahip olmayı hedefliyor. Şirketin bu iddialı hedefleri, finansal teknoloji sınırlarını güçlendirmeye, pazarlar genelinde yenilikler yapmaya ve küresel finans ortamının gelişimine katkıda bulunmaya olan bağlılığını yansıtıyor.

Yenilikçi çözümleriyle finansal süreçleri kolaylaştırıyor

Pionr, serbest çalışanlardan büyük işletmelere ve bankalara kadar geniş bir yelpazeye hitap eden çözümleriyle finansal süreçleri kolaylaştırmakla kalmıyor aynı zamanda işletmelerin bilinçli kararlar almalarına ve geleneksel sistemlerde karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmelerine olanak tanıyor.

Şirketin şu anda kullanımda olan ve baştan aşağı yenilenen küçük ve orta ölçekli işletmeler için geliştirilen bir dijital finans uygulaması olan Norma’nın yanı sıra yakında kullanıcılarıyla buluşmaya hazırlanan bireysel kredi kıyaslama platformu Cred ve perakende şirketler için ödeme çözümleri sunan Mark gibi saf kan fintek ürünleri bulunuyor. Pionr’ın girişimci yaklaşımını yansıtan Norma, ticari hesap yönetimi, ticari kart hizmetleri, para transferi, faturalama ve muhasebe çözümleri gibi hizmetlerin yanı sıra işletme kredisi, mobil POS ve açık bankacılık çözümü gibi diğer katma değerli çözümleri de tek bir uygulama altında sunuyor.

Gerçek zamanlı 360 derece müşteri verilerinden yararlanarak kişiselleştirilmiş çözümler sunan ve çeşitli finans kurumlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olan Cred, yenilikçi bir bireysel kredi kıyaslama platformu olarak öne çıkıyor. Gelişmiş teknolojisi, kullanıcıların benzersiz ihtiyaçlarına göre hazırlanmış en uygun finansal ürünleri kolayca bulmalarını sağlıyor.

Hem tüketiciler hem de satıcılar açısından online alışverişi kolaylaştırmak için tasarlanan Mark ise basitlik, erişilebilirlik ve yenilikçilik sunan bir ödeme platformu olarak öne çıkıyor. KOBİ’ler ve bireyler için özel olarak tasarlanan önceden oluşturulmuş bir e-ticaret altyapısı sunuyor.