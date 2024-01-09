Microsoft, 30 yıl sonra klavyeye bir tuş ekledi

Microsoft, 30 yıl sonra ilk kez Windows PC klavyelerine radikal bir yenilik getiriyor. Windows bilgisayarlı klavyelere eklenecek Copilot tuşu, kullanıcıların yapay zeka destekli uygulamalara kolay erişimini sağlamayı hedefliyor. Yenilik, Windows tuşu, Kontrol tuşu, Alt tuşu ve nadiren kullanılan Insert tuşuyla birlikte klavyenin ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Copilot tuşu, standart klavyelerde sağ Kontrol tuşunun yerine geçecek ve Alt tuşu ile sol ok tuşu arasında konumlandırılacak.

Bu yeni tuşa basıldığında, Windows deneyimi içerisinde Copilot özelliği aktif hale gelecek, böylece günlük kullanımda kullanıcılar için etkileşimi kolaylaştıracak. Microsoft bu adımıyla, işletim sistemi gelirlerini artırmanın yanı sıra, kullanıcıları mevcut bilgisayarlarını yükseltmeye teşvik etmeyi hedefliyor. Mevcut klavyelerin işlevselliği korunurken, kullanıcılar istedikleri takdirde sağ Kontrol tuşunu Copilot tuşu olarak yeniden programlayabilecekler.

Microsoft’un yapay zekayı Windows işletim sistemine daha fazla entegre etme stratejisinin önemli bir parçası olan bu yenilik, şirketin 2024’ü “AI PC’nin Yılı” olarak tanımlamasıyla uyumlu. İlk klavyeler bu yılın CES fuarında tanıtılacak ve Şubat sonunda piyasaya sürülecek.

Bu hamle, Microsoft’un yapay zeka devrimine olan bağlılığını ve teknolojik ilerlemeleri kullanıcı deneyimine entegre etme konusundaki kararlılığını gösteriyor. Copilot tuşu, günlük bilgisayar kullanımını daha interaktif ve akıllı hale getirerek, yapay zekanın sadece bir araç değil, aynı zamanda etkileşimli bir ortak olarak da görev yapabileceğinin altını çiziyor. Microsoft, bu yeniliği ile kullanıcıların yapay zekayla nasıl etkileşim kurduğunu yeniden tanımlayarak, teknoloji dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.