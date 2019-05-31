Firefly’a Google’dan 30 Milyon Dolar Yatırım İki Türk tarafından Amerika'da kurulan açık hava reklamcılığı girişimi Firefly'a, Google Ventures 30 milyon dolar yatırım yaptı.

Kaan Günay ile Onur Kardeşler tarafından San Francisco’da kurulan akıllı medya platformu Firefly, 30 milyon dolar Seri A yatırımı aldı.

Google Ventures ve NFX, paylaşımlı taksiler üzerinden reklam yapmaya aracılık eden akıllı medya platformu girişimi Firefly’a 30 milyon dolar yatırım yaptı.

ABD’de Uber ya da Lyft yapan sürücülerin alternatif para kazanma yöntemlerine açık olduğunu fark eden Kaan Günay ile Onur Kardeşler, San Francisco ve Los Angeles’ta paylaşımlı araçlar ile taksilerin üstüne durumsal farkındalığa sahip akıllı ekranlar yerleştirmişti. Bu sayede rota, bölge demografik yapısı ve trafik koşullarına göre reklam gösterimi yapan akıllı medya platformu girişimi Firefly, yeni yatırım turunu tamamladı.

Açıkhava reklamcılığını araç paylaşımı uygulamalarının sürücülerini hedefleyerek gerçekleştiren Firefly, Aralık 2018’de 21,5 milyon dolarlık bir tohum yatırımı almıştı. Geleneksel taksiler üzerine de reklam alabilecek bir yapıya geçen Firefly Strong Outdoor adlı firmayı satın aldı.

Kendi mecrasını yaratması ve teknoloji kullanımıyla öne çıkan, reklamverenlerin takdirini kazanan Firefly; küresel teknoloji sektörüne yön veren iki dev girişim sermayesi fonundan 30 milyon dolar yatırım çekti. GV’nin (eski adıyla Google Ventures) başlattığı Seri A yatırımına hali hazırda yatırımcısı olan NFX de katıldı. San Francisco’da 2017 yılında kurulan Firefly, yatırımla birlikte New York pazarına da girdi. Firefly, New York’un taksi üstü reklam panosu pazarının yarısını kontrol eden STRONG’un dijital operasyonlarını devraldı.

İstihdam artacak

Firefly’ın, ABD’nin en hızlı büyüyen akıllı medya platformu haline geldiğini söyleyen Firefly CEO’su Kaan Günay, reklamcılık teknolojilerinin gelecek kuşağını temsil ettiklerini söylüyor ve ekliyor: “İnovatif yazılımımızı New York’a taşıyacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. ABD’de yeni şehirlere de odaklandık ve hazırlıklarımız sürüyor. Aralık 2018’de aldığımız yatırım sonrasında İstanbul’da ofis yatırımı yaparak 50 yazılımcıya istihdam yaratmıştık. Yatırımımız sürecek. İstihdam ettiğimiz yazılımcı sayısını kısa zamanda 100’e çıkarmayı hedefliyoruz. Çok hızlı ve verimli şekilde ölçeklenebileceğimize eminim.”

Bütün paydaşlar kar elde ediyor

Yerel yönetimler ile işbirliği içinde olduklarını ve taksi sürücülerine yüzde 15’e varan oranda ek gelir (ayda ortalama 300 dolar) yarattıklarını belirten Günay,” Kayıp çocuklara yönelik Amber Uyarı Sistemi’nin duyurularına ekranlarımızda yer veriyoruz. Sivil toplum kuruluşları, yerel küçük işletmeler ve diğer yerel yönetim duyuruları için ekran envanterimizin yüzde 10’unu tahsis ettik” şeklinde konuştu.

Firefly’a yaptıkları yatırımı değerlendiren GV Genel Ortağı Adam Ghobarah, paylaşımlı araçların ulaştığı büyüklüğün şehirlerde ev dışı dijital reklamcılık fırsatı yarattığına dikkat çekiyor. Firefly’ın yeni bir reklam formatı yarattığını söyleyen Ghobarah, “Kaan, Onur ve Firefly ekibi şu ana kadar bu süreci çok iyi bir şekilde yürüterek, uzun vadede şehirlere veri sağlamaya ne kadar motive olduklarını gösterdiler. Sürücü ortaklarımızın geçim kaynağı elde etmelerin zor olduğu bu dönemde Firefly gibi bir platformun olmasının onlar için şans olduğunu düşünüyorum.” sözleriyle Günay ve Kardeşler’i takdir ettiğini belirtti. Ghobarah, Firefly yaklaşımının sadece sürücüler ve reklam verenler için değil yerel işletmeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve yerel yönetimler için de kazandıracak bir girişim olduğuna dikkat çekiyor.