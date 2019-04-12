Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 Model Akıllı Tabletini Tanıttı

Samsung, 8 inç büyüklüğünde ekrana ve Tab S5e’de bile olmayan S-Pen desteğine sahip yeni tableti Galaxy Tab A 8.0 modelini tanıttı. Bakın Galaxy Tab A 8.0 hangi yenilikleri sunuyor.

Galaxy Tab A 8.0’ın 8 inç büyüklüğündeki ekranı, 10.1 inç ekran ile aynı çözünürlüğü sunuyor. 1920×1200 piksel çözünürlük sunan modelde, ekran boyutu nedeniyle piksel yoğunluğu artmış oluyor.

Performans özellikleri dikkat çekiyor

Gücünü, 14 nm fabrikasyon süreci ile üretilen sekiz çekirdekli Exynos 7904 işlemciden alan Galaxy Tab A 8.0 model, 1,6 GHz hızında altı adet Cortex A53 ve 1,8 GHz hızında iki adet Cortex A73 çekirdeğine ev sahipliği yapıyor. Tablette işlemciyi destekleyen 3GB RAM bulunsa da sistem hafızası 10 GB alan kapladığı için kullanıcılara 22 GB yer kalıyor. MicroSD desteği sayesinde hafıza 512 GB’a kadar artırılabiliyor.

4200 mAh kapasiteli batarya sayesinde 11 saate kadar internette gezinme olanağı sunan Galaxy Tab A 8.0, 5 Megapiksel çözünürlüğünde ön ve 8 Megapiksel çözünürlüğünde arka kamera sahip. LTE desteğini de beraber getiren tabletin ağırlığı 325 gram. 3,5 mm kulaklık girişi bulunan 8,9 mm kalınlığındaki Galaxy Tab A 8.0, S-pen destekli olmasıyla da dikkat çekiyor.

Galaxy Tab A 8.0 fiyatı

Gri ve siyah renklerde gelen ve yakın zamanda Avrupa pazarındaki mağazalarda yerini alacağı bilinen Galaxy Tab A 8.0’ın, henüz nasıl bir fiyat etiketine sahip olacağı bilinmiyor. Nitekim tanıtımı da sessiz bir şekilde gerçekleştirildi.

Galaxy Tab A 8.0 (2019) Özellikleri