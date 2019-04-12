Dünyanın En Büyük Robotik Etkinliği Türkiye’de

Dünyanın en büyük robot yarışmaları için tercih edilen platform olan VEX IQ OFF-SEASON Robotik Turnuvası Marmara Park AVM’de başlıyor. Lise düzeyinde 25’in üzerinde takımın katılacağı turnuva, 8-16 Nisan tarihlerinde Marmara Park AVM’de gerçekleşecek ve tüm İstanbullular tarafından ücretsiz olarak takip edilebilecek.

Sürpriz ödüllü etkinlikler

Kar amacı gütmeyen Robotics Education & Competition (REC) Vakfı, her yıl ülke genelinde 3 farklı kategoride robotik etkinlikleri düzenliyor. Vakıf, VEX IQ Yarışması’nı ilkokul ve ortaokul öğrencileri için, VEX Robotics Yarışması’nı ortaokul ve lise öğrencileri için, VEX U Yarışması’nı ise üniversite öğrencileri için düzenliyor.

13-14 Nisan tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek turnuvaya, lise düzeyindeki 25’in üzerinde öğrencilerden oluşan takımlar katılacak ve birbirleriyle kıyasıya bir mücadeleye girecek. Marmara Park AVM’de gerçekleşecek olan turnuva ziyaretçiler tarafından da anlık olarak takip edilebilecek. 10:00-20:00 saatleri arasında ücretsiz olarak takip edilebilecek turnuvada öğrencilerin oluşturacağı takımlar, özel olarak hazırlanan yarışma sahalarında oyun kuralları çerçevesinde en fazla puanı toplamaya çalışacaklar. Turnuvanın sonunda rakiplerine üstünlük sağlayarak finale kalmayı başaracak yarışmacılar ise sürpriz ödüllerin sahibi olacak.