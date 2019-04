Türkiye’de İnternetin 26’ncı Doğum Gününde Düzenli İnternet Kullanımı Yüzde 84’e Ulaştı!

ODTÜ’den 64 Kbps kapasiteli kiralık hat ile Türkiye’nin ilk internet bağlantısının gerçekleştirilmesinin üzerinden tam 26 yıl geçti. Bu bağlantının yapıldığı 12 Nisan tarihi, “Türkiye’de İnternetin Doğum Günü” olarak kabul ediliyor.

İnternet kullanımının günümüzde hızla arttığını dile getiren Millenicom Bireysel Pazarlama Direktörü Alper Karaer, “ Beş yıl önce yüzde 50’ler civarında seyreden düzenli internet kullanımı günümüzde yüzde 84’e ulaştı. Her yıl bir milyon yeni kullanıcının eklendiği bu dönemde öncelikli talebi hızlı, kesintisiz ve sınırsız internet oluşturuyor” dedi.

Günümüzde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan internetin Türkiye’deki tarihi aslında yalnızca 26 yıl öncesine dayanıyor. 12 Nisan 1993’te PTT’den sağlanan 64Kbps kapasiteli kiralık hat ile ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem salonundaki yönlendiriciler kullanılarak ABD’de NSFNet’e (National Science Foundation Network)’e ilk internet bağlantısı gerçekleştirildi. “Türkiye’de İnternetin Doğum Günü” olarak kabul edilen bu tarihten sonra internet kullanımı da her yıl hızla arttı. Özellikle ilk dönemlerde internete bağlanmak için bilgisayar başında uzun süre beklenen dial-up / çevir sesi artık anılarda kalırken günümüzde hız büyük önem kazandı ve 2016 yılında Londra’da saniyede 1,125 terabayt veri transfer hızıyla dünya rekoru kırıldı.

We Are Social ve HootSuite tarafından her yıl yayınlanan Küresel Dijital Raporu’na göre, Türkiye’de internet kullanıcılarına yılda bir milyon yeni kişi ekleniyor. 82,44 milyon olan Türkiye nüfusunun yüzde 93’üne denk gelen 76,34 milyon mobil abonelik bulunurken internet kullanıcı sayısı ise 59,36 milyona yükseldi.

Televizyonu internetten izliyoruz

Beş yıl önce yüzde 50’ler civarında seyreden internet kullanımının rapora göre yüzde 84 seviyesine ulaştığına dikkat çeken Alper Karaer, “Küresel Dijital Raporu bizlere Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 43’ünün televizyon içeriklerini dahi internet üzerinden izlediğini gösteriyor. Bu da internetin hayatımızın ne derece içerisinde olduğunun önemli bir göstergesi. Bir başka dikkat çekici rakam ise sosyal medya kullanımına yönelik. Ülkemizde 52 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. En aktif sosyal medya platformu yüzde 92 oranıyla Youtube olurken onu yüzde 84 ile Instagram, yüzde 83 ile Whatsapp, yüzde 82 ile Facebook takip ediyor” dedi.

Sosyal medya kullanımında ilk iki sırayı video izleme ve fotoğraf paylaşım sitelerinin yer almasının kullanıcılar için hızlı, kesintisiz ve sınırsız internetin önemini ortaya koyduğunu söyleyen Alper Karaer, “Millenicom olarak tüm bu verileri göz önünde bulundurduk ve 2017 yılı itibarıyla AKN’siz paketler oluşturarak müşterilerimizi gerçek sınırsız internetle tanıştırmaya başladık. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenlemeyle 2019 yılı başında iptal edilen AKN (Adil Kullanım Noktası) uygulamasını da 1 Aralık 2018 itibarıyla kaldırarak sektöre öncülük ettik. Abonelerimize hem Türk Telekom hem de Turkcell Superonline altyapısını kullanarak Türkiye çapında çok geniş kapsamlı bir fiber ağ ile hizmet veriyoruz. 35 Mbps hızında, taahhütsüz, kotasız, gerçek sınırsız interneti ayda yalnızca 69,90 TL’ye sunuyoruz” diye konuştu.