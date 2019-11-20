Geleceği Bugünden Tasarlamak İçin Yeni Oluşum: Ifs Gelecek Yatırımcıları Plaftormu

IFS Türkiye bir ilke imza attı ve Türk şirketlerinin geleceğe yatırım yapma idealinin bir karşılığı olarak “IFS Gelecek Yatırımcıları Platformu”nu kurdu. Dijitalleşmenin en önemli buluşma noktalarından biri olma hedefiyle kurulan Platform’un ilk etkinliği ‘IFS Gelecek Yatırımcıları Zirvesi’ 27 Kasım 2019 tarihinde Swissotel The Bosphorus gerçekleşecek.

Türkiye’nin önde gelen dijital dönüşüm şirketlerinden biri olan IFS Türkiye, akıllı üretim çağında sürdürebilir başarı arayan Türk iş dünyasına rehberlik etmeyi sürdürüyor. Şirket bu bakış açısı ile Türk şirketlerinin geleceğe yatırım yapma idealinin bir karşılığı olarak yepyeni bir oluşuma imza attı ve ‘dijitalleşmenin’ en önemli buluşma noktalarından biri olarak “IFS Gelecek Yatırımcıları Platformu”nu hayata geçirdi.

Sürdürülebilir başarılara imza atabilen ve dünyada Türkiye adına rekabet avantajı yaratmayı hedefleyen şirketleri, tecrübelerini paylaşmak üzere, bir araya getirmeyi amaçlayan Platform’un ilk etkinliği ‘IFS Gelecek Yatırımcıları Zirvesi’ olarak 27 Kasım 2019 tarihinde Swissotel The Bosphorus’ta gerçekleşecek.

Platforma ilişkin bir açıklama yapan IFS Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk, IFS Türkiye’nin bu iletişim ve etkileşim platformu aracılığı ile gerçekleştirmek istediği temel hedefi şu sözleri ile özetliyor: “Bu platform aracılığı ile vizyoner iş insanlarını birleştirirken, dijital çağda sürekli değişen ve adaptasyonu şart olan teknolojilerin şirketleri hem dünya sahnesine hem de geleceğe nasıl taşıyacağı konusunda iş insanlarına ilham verebilmeyi ve bu sayede şirketlerin vizyon genişletmelerine destek olmayı amaçlıyoruz” diye konuştu

İlk buluşma Kasım Ayında İstanbul’da

Gelecek Yatırımcıları Platformu’nun ilk etkinliği olan ‘IFS Gelecek Yatırımcıları Zirvesi’ 27 Kasım 2019 tarihinde Swissotel The Bosphorus’ta gerçekleşecek. Tüm gün sürecek etkinlikte ayrıca IFS Türkiye’nin 15’inci yılı da kutlanacak.

Ulusal ve uluslararası iş camiasından önemli isimlerin konuşmacı olarak yer alacağı Zirve, altı oturumdan oluşacak. Yaklaşık 400 katılımcıyı ağırlamayı planlayan IFS Gelecek Yatırımcıları Zirvesi’nde dijital çağın en önemli konuları içinden; sürdürülebilir büyüme için uçtan uca dijitalleşmenin önemi, dünyaya açılan Türk şirketlerinin iş stratejileri ve dijital dönüşümde insan faktörü gibi konular tartışılacak. Etkinlikte ayrıca önümüzdeki yıllarda trend olması beklenen teknolojiler ve tüketici eğilimleri de masaya yatırılacak.

Platform Türkiye’yi dolaşacak ve etkinliklerine; sektöre ve yerel ihtiyaçlara özel iki ayda bir düzenlenecek çalıştaylar ile devam edecek.