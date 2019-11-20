Hızlı Bir Web Sitesi için En İyi Hosting Firması Hangisi?

Hızlı Bir Web Sitesi için En İyi Hosting Firması Hangisi?

Kişisel veya kurumsal bir site kurarak dijital platformlarda yerinizi almak ve kendinizi göstermek istiyorsanız bazı teknik kelimelerden haberdar olmanız konuya hâkimiyetinizi artıracaktır. Web sitesi kurmanın ilk basamağı, domain almak olacak. Domain, internet üzerinde, sizi tanımlayacak isim olarak kabul edilebilir. Seçtiğiniz isim, üzerinize ücret karşılığında tescil edilecektir. Bundan sonraki aşama kendinize bir hosting firması sağlama kısmı. Hosting, domain ile ismini aldığınız sitenizin verilerinin depolanacağı gerekli alanı temsil etmekte. Şimdi ise kaliteli şekilde veri akışı gerçekleşmesi için güvenilir bir web hosting sağlayıcısı bulmanız gerekiyor.

Web Hosting Nasıl Çalışır, Size Ne Sağlar?

Web sitenizin gece gündüz demeden kullanıcıların erişimine açık olmasını, sitenizin sorunsuz çalışabilmesini sağlar. Bunu da sunucu denilen, kişisel bilgisayarlardan çok daha güçlü makinelerle yapar. Datacenter adlı özel odalarda muhafaza edilen bu sunucularla beraber sistem mühendisi, yüksek hızda internet; aksaklık yaşanmaması için de jeneratör ve klima bulunmak zorundadır.

Windows ve Linux Hosting Arasındaki Farklar Nelerdir?

Eğer web siteniz; html, asp, asp.net yazılım dillerinden biriyle yazıldıysa Windows işletim sistemi yüklü olan sunucular sitenize web hosting hizmeti sağlar. Açık kodlu işletim sistemi olan Linux hostingler ise mySQL ve php dilinde yazılmış internet sitelerine en verimli şekilde hizmet eder. Php dilinde yazılan bir site Windows hosting ile çalışabilirsiniz ama bu, hız ve performans düşüklüğüne yol açabilir.

En İyi Hosting Firmasını Seçmek İçin Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Firmaların yer sağlayıcı belgesine sahip olması gerekir.

Performansına bakmadan fiyata aldanmak sizi zarara sokabilir. Her alanda olduğu gibi rekabet bu alanda da oldukça fazla. Çok uygun fiyatlarla karşılaşmanız mümkün. Ama firmanın size sunduğu ek hizmetleri dikkate almalısınız. Bunlardan en önemlisi SSL sertifikaları. SSL sertifikaları, web sitelerinin veri transfer aşamalarının güvenlik nedeniyle şifrelenmesi demek. Ve Google arama motorunun, SSL sertifikanız yoksa sitenizi arama sonuçlarında sonlara bırakması muhtemel. Hizmet alacağınız firmanın SSL sertifika sağlama durumunu öğrenmeniz içinizi rahatlatabilir.

Sorunlar yaşadığınızda teknik destek hizmetlerinin olup olmaması önemli. Destek alırken teknik ekibin donanımına da dikkat edilmeli.

Firmanın size, site yönetiminiz için kontrol paneli sağladığından emin olmalısınız. Bu panelin Türkçe dil seçeneğinin olması ve işlevsel olması işinizi kolaylaştıracaktır.

Güvenlik konusunda firmanızın her türlü saldırıya karşı yüksek filtreleme sistemi olması gerekir.

Sitenizi ziyaret eden kişi sayısı artınca web site trafiğiniz de artacaktır. Daha fazla ziyaretçiye aynı anda hızlı bir hizmet sağlamak istiyorsanız bandwidth aralığı sizin için oldukça önemli. Bandwith; kapasite veya bant genişliği olarak da bilinmektedir.

Firmanın sunduğu veri tabanı hizmetlerine de dikkat edilmesi gereklidir.

Hosting Fiyatları Nelerden Etkilenir?

Firmaların alan sağlama dışında sundukları ek hizmetler fiyatı etkileyebilir.

Size lazım olan alan boyutuna göre fiyat değişir. Kişisel blog için fazla alan gereksinimi duyulmazken kurumsal siteler için alan ihtiyacı fazladır.

Barındırılabilir site kapasitesi fiyatı etkiler.

Alan adını yani domaini, hosting hizmeti içinde veren firmalarda da fiyat etkilenebilir.

E- posta hesabı imkanı ve açılacak hesap sayısı, kullanılacak hosting türü fiyata yansıyacaktır.

Firmanın hangi ülkeye bağlı olduğu da fiyatta değişkenliğe sebep olabilir. Ama daha hızlı ve size daha kolay yardımcı olacak bir firma istiyorsanız hosting sağlayıcı şirketi, Türkiye’den seçmeniz lehinize olacaktır.

Eğer siz de ihtiyacınızı en iyi şekilde karşılayacak, güvenilir bir hosting şirketi arıyorsanız, Türkiye’de bu alanda başarılı işlerle ismini duyuran Güzel Hosting ile iletişime geçebilir; aklınıza takılan tüm soruların yanıtlarını alabilir, web sitenizi güvenle yayına alabilirsiniz.