Gençler için “Umut Dolu Bir Zirve” Başlıyor

Gençler için “Umut Dolu Bir Zirve” Başlıyor

“Youth Talks Türkiye” Zirvesi, gençleri ve geleceğin trendlerini odağına alarak, 7 Kasım, Perşembe günü, Kanyon Cinemaximum’da kapılarını açmaya hazırlanıyor. “Umut Dolu Bir Zirve” sloganıyla yola çıkan “Youth Talks Türkiye”, gençleri, teknolojiden sanata, finanstan eğlenceye, espor ve gaming’e kadar çeşitli alanlarda uzman ve önemli isimlerle bir araya getirecek. Zirve’nin sonunda ayrıca “Cool Markalar Ödül Töreni” düzenlenecek.

Marketing Türkiye, Deloitte Türkiye ve IOX içerik işbirliğiyle düzenlenen “Youth Talks Türkiye” Zirvesi, 7 Kasım’da Kanyon Cinemaximum’da gerçekleşecek.

İş hayatına yeni başlayan gençlere, yeni mezunlara ve üniversitelerin son sınıflarında okuyan gençlere fırsatları göstermek ve onları geleceğe hazırlamak amacıyla yola çıkan Youth Talks Türkiye, “Umut Dolu Bir Gelecek” vaat ediyor.

Zirve’de gençler beş ayrı salonda paralel sunumlarla iş dünyasının liderleriyle bir araya gelerek vizyoner girişimcilerin ilham verici konuşmalarını dinleme fırsatı bulacak. Farklı salonlarda gün boyu konuşulacak ana başlıklar şöyle sıralanıyor: “Birlikte umut dolu bir gelecek”, “Trendlerle geleceği görmek”, “Girişken değil girişimci olmak”, “Kaygıları yıkıp kariyeri tasarlamak”, “Fırsatlar dünyası: espor ve gaming”.

Finanstan eğlenceye, teknolojiden sanata, espor ve gaming’e kadar pek çok ufuk açan sunum yapılacağı Zirvenin içeriği, trendlerin kendini gösterdiği alan ve sektörleri radarlayan 300 ayrı kaynaktan Marketing Türkiye ve IOX tarafından derlendi. Trendleri etkileyen ve trendler­den etkilenen 9 ana sektörün ele alınacağı etkinlikte sadece iş dünyasındaki trend­ler değil İK, sosyoloji, yaşam sitilleri gibi majör trendlerin yanı sıra günlük yaşamı etkileyen trendler de ele alınacak.

Zirve’ye girişim alanına damgasını vurmuş isimler katılacak

Youth Talks Türkiye’de konuşmacı olarak yer alan isimler arasında Eczacıbaşı Holding & Tükiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, Tosyalı Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, FutureBright Kurucusu Akan Abdula, Reklamcılar Vakfı Başkanı Ömür Kula Çapan, Ticimax Kurucusu Cenk Çiğdemli, Fütüristler Derneği Başkanı Eray Yüksek, Deloitte İnsan Kaynakları Lideri ve Partner’ıCem Sezgin, Hepsiburada.com CMO’su Yüce Zerey, Won İstanbul Kurucusu Levent Soygür, Deloitte İnsan Kaynakları Direktörlerinden Sinem Tüzer, Piyanist Anjelika Akbar, Ressam Burcu Perçin, BigChefs Restaurant Group’un CEO’su Cenk Akın, Digital Advice Lab Kurucusu Bek Kuşaksız ve Aktris ve Influencer Çağla Şikel yer alıyor.

Zirve’de gençlerin katılım sağlayabileceği, farklı bakış açıları kazandıracak paneller, sürdürülebilir çözümler sunan workshoplar da yer alıyor.

Zirve’ye katılan gençler ayrıca, “Great Place to Work” unvanı alan Türkiye’nin önde gelen markalarının İK yöneticileriyle tanışma fırsatı bulacak ve kariyer hedeflerinde başarıya götürecek stratejileri dinleme olanağı yakalayacak.

Günümüzün en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olan gaming ve espor da Youth Talks Türkiye’de tam günlük bir programla enine boyuna tartışılacak. Lenovo’nun sponsorluğunda Marketing Türkiye ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle oluşturulan sunumlarla espor ve gaming alanındaki fırsatlar Youth Talks Türkiye katılımcılarıyla paylaşılacak.

“Yılın Cool Markaları” ödüllerine kavuşacak

Zirve’nin sonunda Marketing Türkiye ve Roamler Türkiye iş birliğiyle “Cool Markalar Ödül Töreni” gerçekleştirilecek ve “Yılın Cool Markaları” ödüllerine kavuşacak.

Askıda “Umut dolu bir gelecek” var

Gençlerin geleceğe hazırlanmasına destek olmak isteyen birey ve markalar, Youth Talks Türkiye biletlerini alarak katılmak isteyen gençlere etkinliğe katılım imkanı sağlıyor. Askıda bilet hizmetiyle daha fazla gencin bu fırsatlardan faydalanabilmesi hedefleniyor.

Zirve için başvurular başladı

Gençlerin geleceklerine ve kariyer gelişimlerine önemli katkılar sağlayacak Youth Talks Türkiye’ye katılmak için marketingturkiye.com.tradresindeki formu doldurarak başvuru yapmak mümkün. Formu doldurarak başvuran katılımcılar etkinliğe beklemeden giriş yapabilecek.

Etkinliğin destekçileri arasında Lenovo, P&G Türkiye, Burger King, Big Chefs, Deloitte FLO, Mars Cinema Group, Türk Eğitim Vakfı (TEV), Yenibirlider Derneği, Sanset Gıda, Marketing Toys, Bahçeşehir Üniversitesi, Great Place to Work ve Karnaval Media Group yer alıyor. Vestel, Artı İletişim Yönetimi ve Tazefikir Reklam Ajansı de askıda bilet uygulamasıyla zirveyi destekleyen markalar arasında.