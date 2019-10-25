Yerli Siber Güvenlik Girişimi Picus Security, Earlybird’den 5 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Yerli siber güvenlik girişimi Picus Security, yatırım turuna Earlybird ile devam ediyor. 2019 Ekim ayında Gartner’in prestijli listesi “Cool Vendors” da yer alan beş siber güvenlik şirketinden biri olan ve adından söz ettiren Picus Security, Earlybird’den 5 milyon dolar yatırım aldı.

Türkiye’nin son dönemdeki en önemli yatırım gelişmesi, Picus Security ile güvenlik sektöründe yaşandı. Earlybird’den 5 milyon dolarlık A Serisi yatırımı alan Picus Security, Türkiye’nin siber güvenlik potansiyelini küresel ölçekte geliştirmeyi hedefliyor.

Picus Security, EarlyBird’den aldığı 5 milyon dolarlık yatırımla siber güvenlik alanında uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Başta ABD olmak üzere hâlihazırda bulunduğu İngiltere, Almanya, İtalya ve Orta Doğu pazarlarına ağırlık vermeyi planlayan Picus Security, atak ve saldırı simülasyon teknolojilerinin öncüsü konumunu uluslararası düzeyde sağlamlaştırmaya odaklanıyor.

Yeni yatırımla ilgili açıklama yapan Picus Security Kurucu Ortağı ve CEO’su Hamdi Alper Memiş, küresel piyasada bağımsız ve güvenilir bir marka olmayı hedeflediklerini belirtti ve 5 milyon dolarlık yatırımla ilgili olarak şunları söyledi: “Gartner tarafından Cool Vendor seçilmemiz, Avrupa’daki müşterilerimiz ve Avrupa’nın en önde gelen yatırım fonlarından Earlybird ile gerçekleştirdiğimiz stratejik yatırım, doğru yolda doğru vizyonla ilerlediğimizin göstergesi. Bu gelişmelerle birlikte Picus Labs tarafından yapılmakta olan araştırma çalışmaları artacak ve bu sayede dünyada siber güvenlik alanında bilinen ve sözü geçen siber güvenlik araştırma merkezi olma hedefimize ulaşacağız.”

Picus, mühendislik ve hizmet ekiplerini büyütecek

Picus Security, 2017 yılında ACT ve Scalex ile melek yatırımcılar Steve Ciesinski ve Melih Ödemiş’in dâhil olduğu 1,7 milyon dolarlık tohum yatırımı ile büyüme sürecini hızlandıran Picus Security, A Serisi yatırım turunu 5 milyon dolar aldığı Earlybird ile tamamlamış oldu.

Picus’un küresel bir oyuncu haline gelmesi hedefini vurgulayan Alper Memiş, “Müşterilerimizin başarısı bizim için çok önemli. Artan müşteri sayımızda ve genişleyen coğrafi kapsamımızda; ürünümüzün ölçeklenerek büyüyebilmesi ve kalitesinin korunması için mühendislik ve hizmet ekiplerimizi de büyütüyoruz. Bu kapsamda oluşturacağımız Mühendislik Üssü ile buradaki arkadaşların gelişimi ve etkin çalışabilmeleri için de imkanları artıracağız. Oluşturacağımız Siber Güvenlik Merkezi ve Mühendislik Üssü, siber güvenlik alanında yeni çözümler geliştirmek için de önemli bir kasımızı oluşturacak. Hedefimiz Atak Simülasyonu alanında yaptığımız gibi, yeni yenilikçi fikirler geliştirmek” dedi.

Picus rakiplerine karşı üstün konumda kalmayı sürdürüyor

ABD’li ve İsrailli şirketlerin domine ettiği siber güvenlik pazarında, Türkiye’den başlayan küresel bir başarı hikayesini yazmakla gururlandıklarını ifade eden Memiş, “Bu ülkenin mühendisleriyle, siber güvenlik alanında zor bir problemi çözüyoruz. Gartner tarafından Cool Vendor seçilmemiz ve Avrupa’daki müşterilerimiz teknoloji ve vizyon olarak iyi bir yerde olduğumuzu gösteriyor. Avrupa’nın en önde gelen yatırım fonlarından Earlybird ile gerçekleştirdiğimiz stratejik yatırım ile Avrupa ve Amerika pazarlarında çok daha iyi yerlere gelmeyi hedefliyoruz.” sözleriyle düşüncelerini aktardı.

Başarısı uluslararası otoritelerce onaylandı

2019 yılında siber güvenlik alanında inovasyon sağlayan dünya çapındaki beş şirketten biri seçilen Picus Security, dijital dönüşüm süreci hızla ilerlerken siber saldırıları simüle ederek, kurumların risk durumunu ortaya çıkarıyor ve tespit edilen risklerin giderilmesi için iyileştirme önerileri sunuyor. Tüm bu atılımlar, Picus’un başarısının ardındaki neden olarak görülüyor.

PwC tarafından en yenilikçi 10 siber güvenlik firması arasında gösterilen Picus, Endeavor tarafından yüzlerce firma içinden küresel etki yapabilecek girişimcilerden biri olarak nitelendirildi. Cyber Defence Magazine tarafından 2019 yılının en inovatif startup’ı seçilmesiyle de başarısını ortaya koymaya ve rakiplerinden sıyrılmaya devam etti. Siber güvenlik alanında ezber bozuklarını ifade eden Memiş, Türk girişimcilere de bazı tavsiyelerde bulundu. Erken aşamayı geçen startup’ların, scaleup aşamasında, farklı pazarlarda odaklı çalışarak başarılı olabileceğini kanıtladıklarını söyleyen Memiş, “Türkiye’de başlangıç sürecinde ne kadar ölçeklenebilir ve sağlıklı bir yapı kurarsanız, yurt dışı açılım sürecini görece o kadar rahat gerçekleştirebilirsiniz.” dedi.