General Mobile 1,3 Milyon Üniversiteli İle Buluşacak

Gençlerin hayata atılması sürecinde desteklenmesi gerektiğine inanan ve iş hayatına başlamadan önce genç yeteneklerle iletişim kuran General Mobile, Nisan ayında 1,3 milyon üniversite öğrencisi ile buluşmayı hedefliyor.

En güncel teknolojileri uygun fiyatlara tüketiciyle buluşturan General Mobile, 9 şehirde Türkiye’nin önde gelen 20 üniversitesini ziyaret ederek 1,3 milyon üniversite öğrencisiyle bir araya gelmeyi hedefliyor. General Mobile, standına gelen öğrencilere hem yerli tasarım, AR-GE ve yerli üretimle pazara sunduğu akıllı telefonları tanıtıyor hem de gerçekleştirdiği eğlenceli aktivitelerle kazananlara sürpriz hediyeler veriyor.

Gençlerin hayata atılması sürecinde desteklenmesi gerektiğine inanan ve iş hayatına başlamadan önce genç yeteneklerle iletişim kuran General Mobile staj veya iş başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler için telefon üzerinden cvlerini paylaşarak kariyer fırsat sunuyor. Yerli bir marka olarak Türkiye’de teknoloji geliştiren ve bu amaçla üniversitelerde çeşitli programlarda uygulayan General Mobile son teknoloji ürünlerini, 100 milyon TL’lik yatırım ile İkitelli’de faaliyete geçirdiği Türkiye’nin en büyük yerli cep telefonu fabrikasında, bünyesine kattığı genç yetenekler ile birlikte tasarlıyor ve üretiyor. General Mobile, gençlere sunduğu desteğin istihdam konusunda faydasının yüksek olduğuna inanıyor.

Yolculuk başladı

Şimdiye kadar Yıldız Teknik, Marmara ve Sabancı Üniversiteli öğrencilerle buluşan General Mobile’ın yolculuğu 2 Mayıs’ta sonlanacak. General Mobile’ın ziyaret edeceği üniversiteler ve tarihleri ise şöyle:

04.04.2019 – Osmangazi Üniversitesi

05.04.2019 – Anadolu Üniversitesi

08.04.2019 – Gaziantep Üniversitesi

09.04.2019 – Çukurova Üniversitesi

10.04.2019 – Hacettepe Üniversitesi

11.04.2019 – Ankara Üniversitesi

12.04.2019 – Bilkent Üniversitesi

15.04.2019 – Balıkesir Üniversitesi

16.04.2019 – Celal Bayar Üniversitesi

17.04.2019 – Dokuz Eylül Üniversitesi

18.04.2019 – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

19.04.2019 – Ege Üniversitesi

24.04.2019 – Uludağ Üniversitesi

25.04.2019 – İstanbul Ticaret Üniversitesi

26.04.2019 – Haliç Üniversitesi

29.04.2019 – İstanbul Üniversitesi

02.05.2019 – İstanbul Teknik Üniversitesi