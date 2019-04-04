Honor 9 Lite Almak İsteyenler A101 Mağazalarına Koşuyor
Huawei’nin alt markası Honor, geçtiğimiz yıl Honor 9 Lite akıllı telefonu Türkiye pazarında satışa sunmuştu. Honor 9 Lite, A101 üzerinde satılmaya devam ediliyor. Üstelik yeni renk seçeneği de mevcut.
Renk skalasına yeni eklenen buz grisi rengi ile Türkiye çapında A101 mağazalarında 1.299 TL fiyat etiketiyle satışa sunulan Honor 9 Lite, A101 internet sitesi üzerinden de tüketicilerle buluşuyor. Gece siyahı, Safir mavisi ve Buz grisi renk seçenekleriyle sunulan model, Huawei garantisi altında satılıyor.
Honor 9 Lite Özellikleri
- Ekran ebatı 5,65 Full HD
- Full View 18:9 geniş ekran
- 3 GB RAM bellek
- 32 GB dahili hafıza
- 13 MP ve 2 MP çift arka kamera
- 13 MP ve 2 MP çift ön kamera
- 0,2 saniyede parmak izi okuma özelliği
- Android 8.0 Oreo
- 3000 mAh batarya
- Yüz tanıma teknolojisi
- Kirin 659 8 çekirdek işlemci
- GPU turbo ile yüksek oyun performansı
- Özel ayna tasarımı
- Farklı renk seçenekleri
- 2 Yıl Honor garantili