Honor 9 Lite Almak İsteyenler A101 Mağazalarına Koşuyor

Huawei’nin alt markası Honor, geçtiğimiz yıl Honor 9 Lite akıllı telefonu Türkiye pazarında satışa sunmuştu. Honor 9 Lite, A101 üzerinde satılmaya devam ediliyor. Üstelik yeni renk seçeneği de mevcut.

Renk skalasına yeni eklenen buz grisi rengi ile Türkiye çapında A101 mağazalarında 1.299 TL fiyat etiketiyle satışa sunulan Honor 9 Lite, A101 internet sitesi üzerinden de tüketicilerle buluşuyor. Gece siyahı, Safir mavisi ve Buz grisi renk seçenekleriyle sunulan model, Huawei garantisi altında satılıyor.

Honor 9 Lite Özellikleri