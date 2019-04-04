Honor 9 Lite Almak İsteyenler A101 Mağazalarına Koşuyor

Teknolog 04 Nisan 2019
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Honor 9 Lite

Huawei’nin alt markası Honor, geçtiğimiz yıl Honor 9 Lite akıllı telefonu Türkiye pazarında satışa sunmuştu. Honor 9 Lite, A101 üzerinde satılmaya devam ediliyor. Üstelik yeni renk seçeneği de mevcut.

Renk skalasına yeni eklenen buz grisi rengi ile Türkiye çapında A101 mağazalarında 1.299 TL fiyat etiketiyle satışa sunulan Honor 9 Lite, A101 internet sitesi üzerinden de tüketicilerle buluşuyor. Gece siyahı, Safir mavisi ve Buz grisi renk seçenekleriyle sunulan model, Huawei garantisi altında satılıyor.

Honor 9 Lite Özellikleri

  • Ekran ebatı 5,65 Full HD
  • Full View 18:9 geniş ekran
  • 3 GB RAM bellek
  • 32 GB dahili hafıza
  • 13 MP ve 2 MP çift arka kamera
  • 13 MP ve 2 MP çift ön kamera
  • 0,2 saniyede parmak izi okuma özelliği
  • Android 8.0 Oreo
  • 3000 mAh batarya
  • Yüz tanıma teknolojisi
  • Kirin 659 8 çekirdek işlemci
  • GPU turbo ile yüksek oyun performansı
  • Özel ayna tasarımı
  • Farklı renk seçenekleri
  • 2 Yıl Honor garantili

 

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